https://ria.ru/20240303/festival-1930868323.html

Чувашия пересмотрит планы молодежной политики после Всемирного фестиваля

Чувашия пересмотрит планы молодежной политики после Всемирного фестиваля - РИА Новости, 03.03.2024

Чувашия пересмотрит планы молодежной политики после Всемирного фестиваля

Чувашская республика пересмотрит планы в направлении молодежной политики после Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, заявил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T18:39

2024-03-03T18:39

2024-03-03T18:39

чувашская республика (чувашия)

россия

олег николаев (политик)

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40695/42/406954206_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ebfb5095602a578eec362676265a5299.jpg

СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Чувашская республика пересмотрит планы в направлении молодежной политики после Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, заявил глава республики Олег Николаев. Об этом он сообщил на полях Всемирного фестиваля молодёжи, который проходит на федеральной территории Сириус. "В целом, мы видим, что после фестиваля мы пересмотрим, тем более, после послания президента, в рамках которого было обозначено о запуске национального проекта "Молодежь России", планируем пересмотреть наши планы работы в данном направлении", - сказал Николаев на встрече с журналистами. При этом он отметил, что республика до настоящего момента задавала хороший темп в развитии молодежной политики. Николаев напомнил, что в прошлом году в республике была принята государственная стратегическая программа до 2035 года по молодёжной политике, запущена практика, когда при каждом муниципальном образовании при главе ввели должность советника главы администрации по молодежной политике. В целом, говорит Николаев, Чувашии удалось сформировать неплохую инструментальную базу, на которой создаются проекты, ориентированные на изучение и сохранение национальных, культурных, семейных ценностей. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/festival-1930783434.html

чувашская республика (чувашия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чувашская республика (чувашия), россия, олег николаев (политик), владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024