https://ria.ru/20240303/festival-1930868323.html
Чувашия пересмотрит планы молодежной политики после Всемирного фестиваля
Чувашия пересмотрит планы молодежной политики после Всемирного фестиваля - РИА Новости, 03.03.2024
Чувашия пересмотрит планы молодежной политики после Всемирного фестиваля
Чувашская республика пересмотрит планы в направлении молодежной политики после Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, заявил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T18:39
2024-03-03T18:39
2024-03-03T18:39
чувашская республика (чувашия)
россия
олег николаев (политик)
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40695/42/406954206_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ebfb5095602a578eec362676265a5299.jpg
СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Чувашская республика пересмотрит планы в направлении молодежной политики после Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, заявил глава республики Олег Николаев. Об этом он сообщил на полях Всемирного фестиваля молодёжи, который проходит на федеральной территории Сириус. "В целом, мы видим, что после фестиваля мы пересмотрим, тем более, после послания президента, в рамках которого было обозначено о запуске национального проекта "Молодежь России", планируем пересмотреть наши планы работы в данном направлении", - сказал Николаев на встрече с журналистами. При этом он отметил, что республика до настоящего момента задавала хороший темп в развитии молодежной политики. Николаев напомнил, что в прошлом году в республике была принята государственная стратегическая программа до 2035 года по молодёжной политике, запущена практика, когда при каждом муниципальном образовании при главе ввели должность советника главы администрации по молодежной политике. В целом, говорит Николаев, Чувашии удалось сформировать неплохую инструментальную базу, на которой создаются проекты, ориентированные на изучение и сохранение национальных, культурных, семейных ценностей. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240303/festival-1930783434.html
чувашская республика (чувашия)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40695/42/406954206_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f2f99dc8df4afb369df5f82740507b38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чувашская республика (чувашия), россия, олег николаев (политик), владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Чувашская Республика (Чувашия), Россия, Олег Николаев (политик), Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Чувашия пересмотрит планы молодежной политики после Всемирного фестиваля
Чувашия пересмотрит планы в направлении молодежной политики после ВФМ в Сириусе
СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Чувашская республика пересмотрит планы в направлении молодежной политики после Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, заявил глава республики Олег Николаев.
Об этом он сообщил на полях Всемирного фестиваля молодёжи, который проходит на федеральной территории Сириус.
Участники Всемирного фестиваля молодежи поделились впечатлениями и эмоциями
"В целом, мы видим, что после фестиваля мы пересмотрим, тем более, после послания президента, в рамках которого было обозначено о запуске национального проекта "Молодежь России", планируем пересмотреть наши планы работы в данном направлении", - сказал Николаев на встрече с журналистами.
При этом он отметил, что республика до настоящего момента задавала хороший темп в развитии молодежной политики.
Николаев напомнил, что в прошлом году в республике была принята государственная стратегическая программа до 2035 года по молодёжной политике, запущена практика, когда при каждом муниципальном образовании при главе ввели должность советника главы администрации по молодежной политике. В целом, говорит Николаев, Чувашии удалось сформировать неплохую инструментальную базу, на которой создаются проекты, ориентированные на изучение и сохранение национальных, культурных, семейных ценностей.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.