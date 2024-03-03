https://ria.ru/20240303/festival-1930803529.html

Выступление Маргариты Симоньян на Всемирном фестивале молодежи. Трансляция

Выступление Маргариты Симоньян на Всемирном фестивале молодежи. Трансляция - РИА Новости, 03.03.2024

Выступление Маргариты Симоньян на Всемирном фестивале молодежи. Трансляция

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выступает на Всемирном фестивале молодежи. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T11:34

2024-03-03T11:34

2024-03-03T11:34

всемирный фестиваль молодежи — 2024

маргарита симоньян

россия

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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выступает на Всемирном фестивале молодежи.

россия

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2024

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

всемирный фестиваль молодежи — 2024, маргарита симоньян, россия, видео