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Выступление Маргариты Симоньян на Всемирном фестивале молодежи. Трансляция - РИА Новости, 03.03.2024
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11:34 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/festival-1930803529.html
Выступление Маргариты Симоньян на Всемирном фестивале молодежи. Трансляция
Выступление Маргариты Симоньян на Всемирном фестивале молодежи. Трансляция - РИА Новости, 03.03.2024
Выступление Маргариты Симоньян на Всемирном фестивале молодежи. Трансляция
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выступает на Всемирном фестивале молодежи. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T11:34
2024-03-03T11:34
всемирный фестиваль молодежи — 2024
маргарита симоньян
россия
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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выступает на Всемирном фестивале молодежи.
россия
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
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LIVE: Выступление Маргариты Симоньян на Всемирном молодежном фестивале
LIVE: Выступление Маргариты Симоньян на Всемирном молодежном фестивале
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, маргарита симоньян, россия, видео
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Маргарита Симоньян, Россия
Выступление Маргариты Симоньян на Всемирном фестивале молодежи. Трансляция
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выступает на Всемирном фестивале молодежи.
2024-03-03T11:34
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Выступление Маргариты Симоньян на Всемирном фестивале молодежи. Трансляция

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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выступает на Всемирном фестивале молодежи.
 
Всемирный фестиваль молодежи — 2024Маргарита СимоньянРоссия
 
 
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