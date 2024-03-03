https://ria.ru/20240303/festival-1930803529.html
Выступление Маргариты Симоньян на Всемирном фестивале молодежи. Трансляция
Выступление Маргариты Симоньян на Всемирном фестивале молодежи. Трансляция - РИА Новости, 03.03.2024
Выступление Маргариты Симоньян на Всемирном фестивале молодежи. Трансляция
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выступает на Всемирном фестивале молодежи. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T11:34
2024-03-03T11:34
2024-03-03T11:34
всемирный фестиваль молодежи — 2024
маргарита симоньян
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930802420_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_fc6f09a1aaae3df5eaac9b6fd601bad5.jpg
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выступает на Всемирном фестивале молодежи.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930802420_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_edfa8f6b0a2ce5b17a60e1b3f95c9488.jpg
LIVE: Выступление Маргариты Симоньян на Всемирном молодежном фестивале
LIVE: Выступление Маргариты Симоньян на Всемирном молодежном фестивале
2024-03-03T11:34
true
PT60M13S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный фестиваль молодежи — 2024, маргарита симоньян, россия, видео
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Маргарита Симоньян, Россия
Выступление Маргариты Симоньян на Всемирном фестивале молодежи. Трансляция
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выступает на Всемирном фестивале молодежи.
2024-03-03T11:34
true
PT60M13S
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выступает на Всемирном фестивале молодежи.