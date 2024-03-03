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СМИ: турецкий экспорт в Россию упал на фоне санкций США
СМИ: турецкий экспорт в Россию упал на фоне санкций США - РИА Новости, 03.03.2024
СМИ: турецкий экспорт в Россию упал на фоне санкций США
Экспорт турецкой продукции в Россию сократился в феврале на 33 процента по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, пишет агентство Reuters со... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T00:34
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экспорт турецкой продукции в Россию сократился в феврале на 33 процента по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, пишет агентство Reuters со ссылкой на министерство торговли Турции."Экспорт Турции в Россию в феврале упал на 33% в годовом исчислении до 670 миллионов долларов", — говорится в материале. Согласно опубликованной информации, в прошлом году этот показатель составлял 1,1 миллиарда долларов.Импорт из России в Турцию за год также упал почти на треть — с 2 миллиардов до 1,3 миллиарда долларов.Как отмечает агентство, объем торговли между двумя странами сократился на фоне угроз США ввести санкции против финансовых организаций, ведущих бизнес с Россией.Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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в мире, турция, россия, москва
В мире, Турция, Россия, Москва
СМИ: турецкий экспорт в Россию упал на фоне санкций США
Экспорт из Турции в Россию упал в феврале на 33% на фоне санкций США
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Экспорт турецкой продукции в Россию сократился в феврале на 33 процента по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, пишет агентство Reuters
со ссылкой на министерство торговли Турции.
"Экспорт Турции в Россию в феврале упал на 33% в годовом исчислении до 670 миллионов долларов", — говорится в материале. Согласно опубликованной информации, в прошлом году этот показатель составлял 1,1 миллиарда долларов.
В Турции заявили о проблеме энергетической безопасности из-за давления США
Импорт из России в Турцию за год также упал почти на треть — с 2 миллиардов до 1,3 миллиарда долларов.
Как отмечает агентство, объем торговли между двумя странами сократился на фоне угроз США ввести санкции против финансовых организаций, ведущих бизнес с Россией.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции
закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США
в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва
ведет диалог с Анкарой
.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В Турции идет подготовка к визиту Путина, сообщил источник