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СМИ: турецкий экспорт в Россию упал на фоне санкций США - РИА Новости, 03.03.2024
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00:34 03.03.2024 (обновлено: 00:58 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/eksport-1930781161.html
СМИ: турецкий экспорт в Россию упал на фоне санкций США
СМИ: турецкий экспорт в Россию упал на фоне санкций США - РИА Новости, 03.03.2024
СМИ: турецкий экспорт в Россию упал на фоне санкций США
Экспорт турецкой продукции в Россию сократился в феврале на 33 процента по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, пишет агентство Reuters со... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T00:34
2024-03-03T00:58
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экспорт турецкой продукции в Россию сократился в феврале на 33 процента по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, пишет агентство Reuters со ссылкой на министерство торговли Турции."Экспорт Турции в Россию в феврале упал на 33% в годовом исчислении до 670 миллионов долларов", — говорится в материале. Согласно опубликованной информации, в прошлом году этот показатель составлял 1,1 миллиарда долларов.Импорт из России в Турцию за год также упал почти на треть — с 2 миллиардов до 1,3 миллиарда долларов.Как отмечает агентство, объем торговли между двумя странами сократился на фоне угроз США ввести санкции против финансовых организаций, ведущих бизнес с Россией.Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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в мире, турция, россия, москва
В мире, Турция, Россия, Москва
СМИ: турецкий экспорт в Россию упал на фоне санкций США

Экспорт из Турции в Россию упал в феврале на 33% на фоне санкций США

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры
Грузовые контейнеры - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экспорт турецкой продукции в Россию сократился в феврале на 33 процента по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, пишет агентство Reuters со ссылкой на министерство торговли Турции.
"Экспорт Турции в Россию в феврале упал на 33% в годовом исчислении до 670 миллионов долларов", — говорится в материале. Согласно опубликованной информации, в прошлом году этот показатель составлял 1,1 миллиарда долларов.
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Импорт из России в Турцию за год также упал почти на треть — с 2 миллиардов до 1,3 миллиарда долларов.
Как отмечает агентство, объем торговли между двумя странами сократился на фоне угроз США ввести санкции против финансовых организаций, ведущих бизнес с Россией.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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