https://ria.ru/20240303/dnepropetrovsk-1930788072.html

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.03.2024

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в городе Днепропетровске на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T03:26

2024-03-03T03:26

2024-03-03T03:26

специальная военная операция на украине

днепропетровск

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Днепропетровске на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское агентство УНИАН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях на Украине. "В Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) слышны взрывы", - пишет УНИАН в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240303/obstrel-1930779984.html

https://ria.ru/20240303/spetsoperatsiya-1930780778.html

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днепропетровск, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире