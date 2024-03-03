https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html

Основатель ЧВК Blackwater предлагает отдать России все что угодно

Основатель ЧВК Blackwater предлагает отдать России все что угодно - РИА Новости, 03.03.2024

Основатель ЧВК Blackwater предлагает отдать России все что угодно

Страсти по Америке продолжаются. На днях основатель ЧВК Blackwater заявил в интервью: "Нужно заканчивать с этой войной", имея в виду конфликт на Украине. Его... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T08:00

2024-03-03T08:00

2024-03-03T14:27

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Страсти по Америке продолжаются. На днях основатель ЧВК Blackwater заявил в интервью: "Нужно заканчивать с этой войной", имея в виду конфликт на Украине. Его поддержал Илон Маск. Новость дня.Признаемся, что испытываем некоторую неловкость перед читателем. Какой-то, пусть даже известный, американец сказал что-то отдаленно приятное нашему слуху, второй (пусть и кумир молодежи по всему миру) его поддержал — и вот мы уже ликуем: свершилось! Неужели мы настолько несамодостаточны, что нуждаемся в одобрении из прекрасного далека?Наоборот. Мы стараемся быть сдержанными и точными. Соединенные Штаты все еще сверхдержава — с мощной военной машиной, впечатляющей экономикой и влиянием по всему миру. Без их поддержки конфликт на Украине давно бы закончился в пользу России. И если мы хотим (больше всего на свете), чтобы так и произошло, нужно внимательно следить за сигналами, исходящими со стороны главного противника. Основатель грозной военной компании и самый богатый человек мира сходятся в оценках происходящего? Вряд ли это случайно.Что именно сказал Эрик Принс? Приведем развернутую цитату:"Нужно заканчивать с этой войной, потому что Украина сейчас демографически разрушается. Она перемалывает уже следующее поколение своей живой силы, которое нечем будет восполнить. У Украины нехватка людей, а оборонный ресурс Запада — это смешно. В обычной войне русского медведя не победить. Так что пусть уж лучше будет некрасивый мир, чем такая красивая война. <…> Заморозка боевых действий, выравнивание фронта и стадия принятия. Пусть они забирают Крым, Донецк и Луганск, что угодно. Американский налогоплательщик вовсе не обязан выделять Украине очередные сто миллиардов долларов. Тем более что там коррупция. И тем более что все равно нет результата".Основатель Blackwater несколько раз подчеркивает, что Украина несет существенные потери, которые нечем восполнять в будущем. Его слова идут вразрез с заявлением Зеленского, что Украина потеряла убитыми 31 тысячу военнослужащих. Кому верите вы? Нам вот кажется, что Принс, сделавший свое состояние, проводя военные операции по всему миру, умеет считать и деньги, и трупы.Забота Принса об американских налогоплательщиках понятна: потраченные деньги и военные успехи Украины несопоставимы. Ему как дельцу это не может быть по душе. Тем более что он сейчас сосредоточен на создании первой китайской ЧВК для корпорации CITIC — и, судя по всему, это гораздо выгоднее, чем вложения в исчезающую на глазах Украину.Особого внимания заслуживает оценка боевой ситуации, сделанная Принсом. И здесь нужно быть осторожными. Основатель Blackwater называет оборонный ресурс Запада "смехотворным" — но так ли это? Только США, без союзников, имеют более тысячи (считая не только крупные) военных баз по всему миру: прочтите "более тысячи" еще раз и попробуйте вспомнить, сколько военных баз у России за рубежом. Военный бюджет Соединенных Штатов на 2023 год составлял громадные 795 миллиардов долларов. Да, воевать, как завещал Суворов, следует не числом, а умением — и сами по себе ни деньги, ни военные базы не обеспечивают победы. Но назвать военную мощь США "смехотворной" не поворачивается язык.Затем Принс признает, что Россию не победить в обычной войне. Но следом идут предложения о заморозке конфликта. Неужели это попытка победить не военным, но дипломатическим путем? Говоря попросту — обмануть. Мы хорошо помним Минские и Стамбульские соглашения: первые, как оказалось, западные страны и не собирались выполнять, а на вторых кичливое руководство Украины поставило крест, сделав ставку на "военную победу над Россией".Конечно, если смогут, нас обманут обязательно. В "мире, основанном на правилах" так принято. Но сообщение Эрика Принса (и комментарий Илона Маска) направлено в первую очередь на американскую аудиторию. Да, приятно думать, что мир крутится вокруг России, но выборы в США гораздо важнее для нашего противника, чем события на Украине. Второе — вопрос выгоды, первое — вопрос власти. И, стремясь выжить демократов из Белого дома, лидеры общественного мнения сейчас всячески подчеркивают бесперспективность украинской возни.Не случайно Маск купил запрещенный в России Twitter. Не только для того, чтобы дать сотням миллионов людей на Западе доступ к интервью Владимира Путина. Но и для того, чтобы прокомментировать слова Принса, предлагающего отдать России "все что угодно":"К сожалению, это правда".А что угодно нашей стране — знает только русский солдат, прямо сейчас двигающий границу на запад.

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https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

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аналитика, в мире, сша, россия, украина, blackwater