https://ria.ru/20240303/bespilotniki-1930879983.html

В Херсонской области за неделю сбили 373 украинских БПЛА, заявил Сальдо

В Херсонской области за неделю сбили 373 украинских БПЛА, заявил Сальдо - РИА Новости, 03.03.2024

В Херсонской области за неделю сбили 373 украинских БПЛА, заявил Сальдо

За неделю в Херсонской области нейтрализовали 373 беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T20:02

2024-03-03T20:02

2024-03-03T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. За неделю в Херсонской области нейтрализовали 373 беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Потери противника за неделю составили: личного состава — до 400; танков — 2; боевых бронированных машин — 7; орудий и минометов — 45; зенитная установка — 1; автомобилей — 54; лодок — 16; БПЛА (сбито и подавлено) — 373; ПВД (пункт временной дислокации – ред.) - нанесено более 200 ударов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, хотя действия украинских боевиков в Херсонской области носят "локальный и демонстративный характер, инициатива в их проведении остается за противником". "Поэтому нашим военным следует быть готовым к новым попыткам провокаций и внезапных нападений со стороны вооруженных формирований киевского режима", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240303/saldo-1930871548.html

https://ria.ru/20240303/popytki-1930872062.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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