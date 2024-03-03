https://ria.ru/20240303/artmolodost-1930888540.html

Участники из более чем 50 стран приняли участие в ярмарке "Арт.Молодость"

Участники из более чем 50 стран приняли участие в ярмарке "Арт.Молодость" - РИА Новости, 03.03.2024

Участники из более чем 50 стран приняли участие в ярмарке "Арт.Молодость"

Участники из более чем 50 стран представили свою продукцию на ярмарке фестиваля молодого искусства "Арт.Молодость", рассказали РИА Новости в арт-кластере... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T21:19

2024-03-03T21:19

2024-03-03T22:59

мексика

молдавия

монголия

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Участники из более чем 50 стран представили свою продукцию на ярмарке фестиваля молодого искусства "Арт.Молодость", рассказали РИА Новости в арт-кластере "Таврида". "На ярмарке представлена продукция участников из более чем 50 стран. Среди них такие как: Мексика с картинами и карнавальными головными уборами, Молдова с литературой на молдавском языке, Монголия с украшениями и аксессуарами ручной работы, Китай с интерьерным статуэтками, украшениями и парфюмом, Япония с веерами, Кыргызстан с сумками с национальной вышивкой и многие другие страны", - отметил представитель арт-кластера. Кроме того участники из Бахрейна рисовали хной имена гостей на арабском языке. "Арт.Молодость" — проект арт-кластера "Таврида" (от Росмолодёжи), призванный поддержать молодых художников, дизайнеров, авторов и локальные бренды, сделать их продукцию доступной широкой аудитории. На Всемирном фестивале молодёжи проект представлен как Фестиваль молодого искусства "Арт.Молодость" и проходит в двух форматах — ярмарка и выставка. Ранее ярмарка "Арт.Молодость" открылась в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/festival-1930829281.html

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молдавия

монголия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мексика, молдавия, монголия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)