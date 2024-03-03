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Участники из более чем 50 стран приняли участие в ярмарке "Арт.Молодость" - РИА Новости, 03.03.2024
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21:19 03.03.2024 (обновлено: 22:59 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/artmolodost-1930888540.html
Участники из более чем 50 стран приняли участие в ярмарке "Арт.Молодость"
Участники из более чем 50 стран приняли участие в ярмарке "Арт.Молодость" - РИА Новости, 03.03.2024
Участники из более чем 50 стран приняли участие в ярмарке "Арт.Молодость"
Участники из более чем 50 стран представили свою продукцию на ярмарке фестиваля молодого искусства "Арт.Молодость", рассказали РИА Новости в арт-кластере... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T21:19
2024-03-03T22:59
мексика
молдавия
монголия
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Участники из более чем 50 стран представили свою продукцию на ярмарке фестиваля молодого искусства "Арт.Молодость", рассказали РИА Новости в арт-кластере "Таврида". "На ярмарке представлена продукция участников из более чем 50 стран. Среди них такие как: Мексика с картинами и карнавальными головными уборами, Молдова с литературой на молдавском языке, Монголия с украшениями и аксессуарами ручной работы, Китай с интерьерным статуэтками, украшениями и парфюмом, Япония с веерами, Кыргызстан с сумками с национальной вышивкой и многие другие страны", - отметил представитель арт-кластера. Кроме того участники из Бахрейна рисовали хной имена гостей на арабском языке. "Арт.Молодость" — проект арт-кластера "Таврида" (от Росмолодёжи), призванный поддержать молодых художников, дизайнеров, авторов и локальные бренды, сделать их продукцию доступной широкой аудитории. На Всемирном фестивале молодёжи проект представлен как Фестиваль молодого искусства "Арт.Молодость" и проходит в двух форматах — ярмарка и выставка. Ранее ярмарка "Арт.Молодость" открылась в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240303/festival-1930829281.html
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96
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353
60
мексика, молдавия, монголия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Мексика, Молдавия, Монголия, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Участники из более чем 50 стран приняли участие в ярмарке "Арт.Молодость"

На ярмарке "Арт.Молодость" представили продукцию участников более чем 50 стран

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Участники из более чем 50 стран представили свою продукцию на ярмарке фестиваля молодого искусства "Арт.Молодость", рассказали РИА Новости в арт-кластере "Таврида".
"На ярмарке представлена продукция участников из более чем 50 стран. Среди них такие как: Мексика с картинами и карнавальными головными уборами, Молдова с литературой на молдавском языке, Монголия с украшениями и аксессуарами ручной работы, Китай с интерьерным статуэтками, украшениями и парфюмом, Япония с веерами, Кыргызстан с сумками с национальной вышивкой и многие другие страны", - отметил представитель арт-кластера.
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Кроме того участники из Бахрейна рисовали хной имена гостей на арабском языке.
"Арт.Молодость" — проект арт-кластера "Таврида" (от Росмолодёжи), призванный поддержать молодых художников, дизайнеров, авторов и локальные бренды, сделать их продукцию доступной широкой аудитории. На Всемирном фестивале молодёжи проект представлен как Фестиваль молодого искусства "Арт.Молодость" и проходит в двух форматах — ярмарка и выставка.
Ранее ярмарка "Арт.Молодость" открылась в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
МексикаМолдавияМонголияВладимир ПутинВсемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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