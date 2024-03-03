Участники из более чем 50 стран приняли участие в ярмарке "Арт.Молодость"
На ярмарке "Арт.Молодость" представили продукцию участников более чем 50 стран
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Участники из более чем 50 стран представили свою продукцию на ярмарке фестиваля молодого искусства "Арт.Молодость", рассказали РИА Новости в арт-кластере "Таврида".
"На ярмарке представлена продукция участников из более чем 50 стран. Среди них такие как: Мексика с картинами и карнавальными головными уборами, Молдова с литературой на молдавском языке, Монголия с украшениями и аксессуарами ручной работы, Китай с интерьерным статуэтками, украшениями и парфюмом, Япония с веерами, Кыргызстан с сумками с национальной вышивкой и многие другие страны", - отметил представитель арт-кластера.
Кроме того участники из Бахрейна рисовали хной имена гостей на арабском языке.
"Арт.Молодость" — проект арт-кластера "Таврида" (от Росмолодёжи), призванный поддержать молодых художников, дизайнеров, авторов и локальные бренды, сделать их продукцию доступной широкой аудитории. На Всемирном фестивале молодёжи проект представлен как Фестиваль молодого искусства "Арт.Молодость" и проходит в двух форматах — ярмарка и выставка.
Ранее ярмарка "Арт.Молодость" открылась в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.