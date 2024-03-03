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Краснодарский суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчину - РИА Новости, 03.03.2024
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Краснодарский суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчину
Краснодарский суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчину - РИА Новости, 03.03.2024
Краснодарский суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчину
Краснодарский суд на два месяца заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве человека в центре краевой столицы, сообщила объединённая пресс-служба... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:00
2024-03-03T15:00
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Краснодарский суд на два месяца заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве человека в центре краевой столицы, сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края в телеграм-канале.В пятницу в краевой прокуратуре заявили о гибели мужчины на улице Буденного в Краснодаре. По данным СУСК РФ по региону, 54-летний мужчина дважды выстрелил из ружья в грудь 58-летнего мужчины, который скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Отмечается, что мотив и причины преступления устанавливаются. Мужчину задержали. В ГУ Росгвардии по региону заявили также, что стрелявший владел оружием законно. "Ленинским районным судом Краснодара избрана мера пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)…. Суд ходатайство следователя удовлетворил. Фигурант заключен под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве знакомого, он признал свою вину, сообщили в СУСК РФ по региону."В ходе допроса мужчина признал вину в инкриминируемом преступлении. Оружие изъято, по нему будет назначено проведение баллистической экспертизы", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240215/ubiystvo-1927608043.html
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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Краснодарский суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчину

Подозреваемого в убийстве мужчины в центре Краснодара арестовали на два месяца

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Краснодарский суд на два месяца заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве человека в центре краевой столицы, сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края в телеграм-канале.
В пятницу в краевой прокуратуре заявили о гибели мужчины на улице Буденного в Краснодаре. По данным СУСК РФ по региону, 54-летний мужчина дважды выстрелил из ружья в грудь 58-летнего мужчины, который скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Отмечается, что мотив и причины преступления устанавливаются. Мужчину задержали. В ГУ Росгвардии по региону заявили также, что стрелявший владел оружием законно.
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"Ленинским районным судом Краснодара избрана мера пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)…. Суд ходатайство следователя удовлетворил. Фигурант заключен под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.
Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве знакомого, он признал свою вину, сообщили в СУСК РФ по региону.
"В ходе допроса мужчина признал вину в инкриминируемом преступлении. Оружие изъято, по нему будет назначено проведение баллистической экспертизы", - сообщили в ведомстве.
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