https://ria.ru/20240303/arest-1930838893.html

Краснодарский суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчину

Краснодарский суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчину - РИА Новости, 03.03.2024

Краснодарский суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчину

Краснодарский суд на два месяца заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве человека в центре краевой столицы, сообщила объединённая пресс-служба... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:00

2024-03-03T15:00

2024-03-03T15:00

происшествия

россия

краснодар

краснодарский край

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Краснодарский суд на два месяца заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве человека в центре краевой столицы, сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края в телеграм-канале.В пятницу в краевой прокуратуре заявили о гибели мужчины на улице Буденного в Краснодаре. По данным СУСК РФ по региону, 54-летний мужчина дважды выстрелил из ружья в грудь 58-летнего мужчины, который скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Отмечается, что мотив и причины преступления устанавливаются. Мужчину задержали. В ГУ Росгвардии по региону заявили также, что стрелявший владел оружием законно. "Ленинским районным судом Краснодара избрана мера пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)…. Суд ходатайство следователя удовлетворил. Фигурант заключен под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве знакомого, он признал свою вину, сообщили в СУСК РФ по региону."В ходе допроса мужчина признал вину в инкриминируемом преступлении. Оружие изъято, по нему будет назначено проведение баллистической экспертизы", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240215/ubiystvo-1927608043.html

https://ria.ru/20231218/stroiteli-1916436998.html

россия

краснодар

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)