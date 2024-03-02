https://ria.ru/20240302/uchenitsa-1930697564.html
В Краснодаре проверяют информацию об ученице, размахивающей ножом в школе
В Краснодаре проверяют информацию об ученице, размахивающей ножом в школе - РИА Новости, 02.03.2024
В Краснодаре проверяют информацию об ученице, размахивающей ножом в школе
Правоохранительные органы проводят проверку информации об ученице, гулявшей по школе Краснодара с ножом, сообщили в краевом ГУМВД. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:53
2024-03-02T14:53
2024-03-02T14:53
происшествия
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверку информации об ученице, гулявшей по школе Краснодара с ножом, сообщили в краевом ГУМВД. Ранее в сети появилась информация о том, что ученица краснодарской школы №17 пришла на уроки с ножом. Якобы девочка размахивала им, гуляя по коридорам, а затем заперлась с холодным оружием в туалете. При этом, по данным из соцсетей, школьники снимали происходящее на телефоны, однако кадров, где девочка, действительно, держит нож - не выявлено. Отмечается, что полиция инициировала проверку. "По предварительной информации от представителей учебного заведения, педагоги школы во время общения с указанной ученицей ножа при ней не выявили. Также, при изучении записей с камер видеонаблюдения, данный факт не установлен", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240301/izbienie-1930616485.html
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре проверяют информацию об ученице, размахивающей ножом в школе
Полиция проверяет информацию об ученице, размахивающей ножом в школе Краснодара