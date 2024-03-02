Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре проверяют информацию об ученице, размахивающей ножом в школе - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/uchenitsa-1930697564.html
В Краснодаре проверяют информацию об ученице, размахивающей ножом в школе
В Краснодаре проверяют информацию об ученице, размахивающей ножом в школе - РИА Новости, 02.03.2024
В Краснодаре проверяют информацию об ученице, размахивающей ножом в школе
Правоохранительные органы проводят проверку информации об ученице, гулявшей по школе Краснодара с ножом, сообщили в краевом ГУМВД. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:53
2024-03-02T14:53
происшествия
краснодар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg
КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверку информации об ученице, гулявшей по школе Краснодара с ножом, сообщили в краевом ГУМВД. Ранее в сети появилась информация о том, что ученица краснодарской школы №17 пришла на уроки с ножом. Якобы девочка размахивала им, гуляя по коридорам, а затем заперлась с холодным оружием в туалете. При этом, по данным из соцсетей, школьники снимали происходящее на телефоны, однако кадров, где девочка, действительно, держит нож - не выявлено. Отмечается, что полиция инициировала проверку. "По предварительной информации от представителей учебного заведения, педагоги школы во время общения с указанной ученицей ножа при ней не выявили. Также, при изучении записей с камер видеонаблюдения, данный факт не установлен", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240301/izbienie-1930616485.html
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_627662d9caeb7c87267428f1f303ff3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре проверяют информацию об ученице, размахивающей ножом в школе

Полиция проверяет информацию об ученице, размахивающей ножом в школе Краснодара

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверку информации об ученице, гулявшей по школе Краснодара с ножом, сообщили в краевом ГУМВД.
Ранее в сети появилась информация о том, что ученица краснодарской школы №17 пришла на уроки с ножом. Якобы девочка размахивала им, гуляя по коридорам, а затем заперлась с холодным оружием в туалете. При этом, по данным из соцсетей, школьники снимали происходящее на телефоны, однако кадров, где девочка, действительно, держит нож - не выявлено.
Отмечается, что полиция инициировала проверку.
«
"По предварительной информации от представителей учебного заведения, педагоги школы во время общения с указанной ученицей ножа при ней не выявили. Также, при изучении записей с камер видеонаблюдения, данный факт не установлен", - сообщили в ведомстве.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В Пермском крае 18-летняя девушка избила школьницу
1 марта, 23:55
 
ПроисшествияКраснодарРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала