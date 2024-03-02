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Словакия заявила, что не собирается отправлять военных на Украину
Словакия заявила, что не собирается отправлять военных на Украину - РИА Новости, 02.03.2024
Словакия заявила, что не собирается отправлять военных на Украину
Словакия не собирается отправлять военных на Украину, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:12
2024-03-02T14:12
2024-03-02T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Словакия не собирается отправлять военных на Украину, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. "Словакия не собирается отправлять оружие и военных на Украину. Это может обострить ситуацию еще больше, а мы не хотим этого... Конечно, мы оказываем гуманитарную помощь украинцам, но мы не видим военного решения этого конфликта", - сказал он журналистам на полях дипломатического форума. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо уже сообщал, что республика не будет отправлять своих военных на Украину. В субботу Бланар провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина
Словакия заявила, что не собирается отправлять военных на Украину
Глава МИД Словакии заявил, что страна не планирует отправлять военных на Украину