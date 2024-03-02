https://ria.ru/20240302/slovakiya-1930691244.html

Словакия заявила, что не собирается отправлять военных на Украину

Словакия заявила, что не собирается отправлять военных на Украину - РИА Новости, 02.03.2024

Словакия заявила, что не собирается отправлять военных на Украину

Словакия не собирается отправлять военных на Украину, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:12

2024-03-02T14:12

2024-03-02T14:12

специальная военная операция на украине

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словакия

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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Словакия не собирается отправлять военных на Украину, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. "Словакия не собирается отправлять оружие и военных на Украину. Это может обострить ситуацию еще больше, а мы не хотим этого... Конечно, мы оказываем гуманитарную помощь украинцам, но мы не видим военного решения этого конфликта", - сказал он журналистам на полях дипломатического форума. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо уже сообщал, что республика не будет отправлять своих военных на Украину. В субботу Бланар провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240217/orban-1927990698.html

словакия

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, словакия, украина