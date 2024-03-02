https://ria.ru/20240302/rubezhi-1930683985.html

ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении - РИА Новости, 02.03.2024

ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Российские бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:30

2024-03-02T13:30

2024-03-02T18:15

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

авдеевка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930696277_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b056a03a3b94a015f4d6edf43ab84b5f.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили занятие более выгодных рубежей и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.В районах Петровского, Ленинского и Орловки в ДНР отразили восемь контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ.Противник потерял:Бойцы Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.Российские военные ударили по подразделениям двух украинских бригад в районах Синьковки в Харьковской области и Терн в ДНР.Потери ВСУ составили:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация", гаубицу "Мста-Б", две САУ "Гвоздика", гаубицу Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Кроме того, более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении. Она поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Красногоровки, Георгиевки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР.Украинская армия потеряла:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили САУ АS-90 производства Великобритании, САУ Krab польского производства, три САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-20, буксируемое орудие М119 производства США, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240229/syrskiy-1930362581.html

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ: на Авдеевском направлении войска заняли более выгодные рубежи МО РФ: НА АВДЕЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ВС РФ ПРОДОЛЖИЛИ ЗАНИМАТЬ БОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ РУБЕЖИ, ОТРАЖЕНЫ 8 КОНТРАТАК ВСУ, ИХ ПОТЕРИ - ДО 160 ВОЕННЫХ 2024-03-02T13:30 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, авдеевка