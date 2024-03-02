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ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении - РИА Новости, 02.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 02.03.2024 (обновлено: 18:15 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/rubezhi-1930683985.html
ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении - РИА Новости, 02.03.2024
ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Российские бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:30
2024-03-02T18:15
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
авдеевка
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили занятие более выгодных рубежей и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.В районах Петровского, Ленинского и Орловки в ДНР отразили восемь контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ.Противник потерял:Бойцы Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.Российские военные ударили по подразделениям двух украинских бригад в районах Синьковки в Харьковской области и Терн в ДНР.Потери ВСУ составили:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация", гаубицу "Мста-Б", две САУ "Гвоздика", гаубицу Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Кроме того, более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении. Она поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Красногоровки, Георгиевки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР.Украинская армия потеряла:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили САУ АS-90 производства Великобритании, САУ Krab польского производства, три САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-20, буксируемое орудие М119 производства США, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также станцию радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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Минобороны РФ: на Авдеевском направлении войска заняли более выгодные рубежи
МО РФ: НА АВДЕЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ВС РФ ПРОДОЛЖИЛИ ЗАНИМАТЬ БОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ РУБЕЖИ, ОТРАЖЕНЫ 8 КОНТРАТАК ВСУ, ИХ ПОТЕРИ - ДО 160 ВОЕННЫХ
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Авдеевка
ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

МО: ВС РФ продолжили занимать более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили занятие более выгодных рубежей и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В районах Петровского, Ленинского и Орловки в ДНР отразили восемь контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ.
Противник потерял:
  • до 160 военнослужащих;
  • пять боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley производства США;
  • гаубицу "Мста-Б.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Нервы на пределе. Что рассорило главных союзников Украины
Вчера, 08:00
Бойцы Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.
Российские военные ударили по подразделениям двух украинских бригад в районах Синьковки в Харьковской области и Терн в ДНР.
Потери ВСУ составили:
  • до 55 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля.
При контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация", гаубицу "Мста-Б", две САУ "Гвоздика", гаубицу Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
Вчера, 08:00
Кроме того, более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении. Она поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Красногоровки, Георгиевки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР.
Украинская армия потеряла:
  • свыше 390 военнослужащих;
  • два танка;
  • две боевые бронированные машины;
  • девять автомобилей.
При контрбатарейной борьбе российские военные поразили САУ АS-90 производства Великобритании, САУ Krab польского производства, три САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-20, буксируемое орудие М119 производства США, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также станцию радиоэлектронной борьбы.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Все плохо. На Западе раскрыли, как Сырский отреагировал на маневр России
29 февраля, 22:15
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныАвдеевка
 
 
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