ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
МО: ВС РФ продолжили занимать более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили занятие более выгодных рубежей и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
Противник потерял:
- до 160 военнослужащих;
- пять боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley производства США;
- гаубицу "Мста-Б.
Бойцы Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.
Российские военные ударили по подразделениям двух украинских бригад в районах Синьковки в Харьковской области и Терн в ДНР.
Потери ВСУ составили:
- до 55 военнослужащих;
- танк;
- две боевые бронированные машины;
- два автомобиля.
При контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация", гаубицу "Мста-Б", две САУ "Гвоздика", гаубицу Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Кроме того, более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении. Она поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Красногоровки, Георгиевки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР.
Украинская армия потеряла:
- свыше 390 военнослужащих;
- два танка;
- две боевые бронированные машины;
- девять автомобилей.
При контрбатарейной борьбе российские военные поразили САУ АS-90 производства Великобритании, САУ Krab польского производства, три САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-20, буксируемое орудие М119 производства США, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также станцию радиоэлектронной борьбы.