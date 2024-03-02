https://ria.ru/20240302/pvo-1930765586.html

ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью

ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 02.03.2024

ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T22:02

2024-03-02T22:02

2024-03-02T22:02

специальная военная операция на украине

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россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Ранее российская ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью в 19.30 мск. "Второго марта около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240302/vsu-1930743866.html

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технологии, белгородская область, россия