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ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью
ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 02.03.2024
ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью
Российские системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T22:02
2024-03-02T22:02
2024-03-02T22:02
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Ранее российская ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью в 19.30 мск. "Второго марта около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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технологии, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Белгородская область, Россия
ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью
МО: российская ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью