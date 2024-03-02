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ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 02.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:02 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/pvo-1930765586.html
ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью
ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 02.03.2024
ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью
Российские системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T22:02
2024-03-02T22:02
специальная военная операция на украине
технологии
белгородская область
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Ранее российская ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью в 19.30 мск. "Второго марта около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240302/vsu-1930743866.html
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технологии, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Белгородская область, Россия
ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью

МО: российская ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Ранее российская ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью в 19.30 мск.
«
"Второго марта около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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