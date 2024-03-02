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Замминистра обороны проверил строительство новой базы Каспийской флотилии - РИА Новости, 02.03.2024
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05:17 02.03.2024
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Замминистра обороны проверил строительство новой базы Каспийской флотилии
Замминистра обороны проверил строительство новой базы Каспийской флотилии - РИА Новости, 02.03.2024
Замминистра обороны проверил строительство новой базы Каспийской флотилии
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проверил ход строительства нового пункта базирования Каспийской флотилии в Дагестане, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T05:17
2024-03-02T05:17
россия
махачкала
тимур иванов
каспийская флотилия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проверил ход строительства нового пункта базирования Каспийской флотилии в Дагестане, сообщили в Минобороны. "Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают возводить объекты причального фронта нового пункта базирования кораблей Каспийской флотилии в Республике Дагестан. Ход строительных работ проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа", - говорится в сообщении. По данным ведомства, военные строители создают комплекс новых гидротехнических сооружений, в том числе Северный и Южный оградительные молы общей протяженностью почти три километра, причальную и береговую инфраструктуру. Всего проектом предусмотрено строительство 17 причалов, три из которых – плавучие. "Также в Махачкале ведется строительство крупного военного госпиталя на 150 койко-мест. Общая площадь застройки нового госпитального комплекса - более 27 тысяч квадратных метров. Госпиталь оснастят современной медтехникой и сдадут "под ключ", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20240214/rakety-1927332581.html
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россия, махачкала, тимур иванов, каспийская флотилия
Россия, Махачкала, Тимур Иванов, Каспийская флотилия
Замминистра обороны проверил строительство новой базы Каспийской флотилии

Заместитель Шойгу проверил строительство пункта базирования Каспийской флотилии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проверил ход строительства нового пункта базирования Каспийской флотилии в Дагестане, сообщили в Минобороны.
«
"Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают возводить объекты причального фронта нового пункта базирования кораблей Каспийской флотилии в Республике Дагестан. Ход строительных работ проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, военные строители создают комплекс новых гидротехнических сооружений, в том числе Северный и Южный оградительные молы общей протяженностью почти три километра, причальную и береговую инфраструктуру. Всего проектом предусмотрено строительство 17 причалов, три из которых – плавучие.
"Также в Махачкале ведется строительство крупного военного госпиталя на 150 койко-мест. Общая площадь застройки нового госпитального комплекса - более 27 тысяч квадратных метров. Госпиталь оснастят современной медтехникой и сдадут "под ключ", - сообщили в министерстве.
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