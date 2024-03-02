https://ria.ru/20240302/pozhary-1930746182.html

В Техасе рассказали о катастрофических последствиях пожаров

В Техасе рассказали о катастрофических последствиях пожаров - РИА Новости, 02.03.2024

В Техасе рассказали о катастрофических последствиях пожаров

Природные пожары в американском штате Техас уже обернулись катастрофой для пострадавших территорий, погибли десятки тысяч голов рогатого скота, заявил комиссар... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T19:57

2024-03-02T19:57

2024-03-02T20:05

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Природные пожары в американском штате Техас уже обернулись катастрофой для пострадавших территорий, погибли десятки тысяч голов рогатого скота, заявил комиссар по сельскому хозяйству региона Сид Миллер. "Это обернется катастрофой для данной территории штата", - приводит его оценку последствий природных пожаров газета Wall Street Journal. По словам Миллера, в результате пожаров погибли десятки тысяч животных из поголовья рогатого скота в Техасе и еще большее количество получили увечья от огня и будут усыплены. Всего, как пишет издание, пожары охватили площадь более 1 миллиона акров (свыше 400 тысяч гектаров) на территории штата. Ранее телеканал NBC со ссылкой на представителя департамента общественной безопасности Техаса сообщил, что уже второй человек погиб в результате пожаров в Техасе. Бушующий в Техасе пожар с присвоенным именем Smokehouse Creek стал самым масштабным за всю историю наблюдений в штате, а именно за последние 35 лет.

https://ria.ru/20240229/pozhar-1930120302.html

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в мире, техас, nbc