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В Техасе рассказали о катастрофических последствиях пожаров
В Техасе рассказали о катастрофических последствиях пожаров - РИА Новости, 02.03.2024
В Техасе рассказали о катастрофических последствиях пожаров
Природные пожары в американском штате Техас уже обернулись катастрофой для пострадавших территорий, погибли десятки тысяч голов рогатого скота, заявил комиссар... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T19:57
2024-03-02T19:57
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Природные пожары в американском штате Техас уже обернулись катастрофой для пострадавших территорий, погибли десятки тысяч голов рогатого скота, заявил комиссар по сельскому хозяйству региона Сид Миллер. "Это обернется катастрофой для данной территории штата", - приводит его оценку последствий природных пожаров газета Wall Street Journal. По словам Миллера, в результате пожаров погибли десятки тысяч животных из поголовья рогатого скота в Техасе и еще большее количество получили увечья от огня и будут усыплены. Всего, как пишет издание, пожары охватили площадь более 1 миллиона акров (свыше 400 тысяч гектаров) на территории штата. Ранее телеканал NBC со ссылкой на представителя департамента общественной безопасности Техаса сообщил, что уже второй человек погиб в результате пожаров в Техасе. Бушующий в Техасе пожар с присвоенным именем Smokehouse Creek стал самым масштабным за всю историю наблюдений в штате, а именно за последние 35 лет.
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в мире, техас, nbc
В Техасе рассказали о катастрофических последствиях пожаров
Пожары в Техасе ведут к катастрофе, погибли десятки тысяч голов рогатого скота
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости.
Природные пожары в американском штате Техас уже обернулись катастрофой
для пострадавших территорий, погибли десятки тысяч голов рогатого скота, заявил комиссар по сельскому хозяйству региона Сид Миллер.
«
"Это обернется катастрофой для данной территории штата", - приводит его оценку последствий природных пожаров газета Wall Street Journal.
В Техасе один из бушующих пожаров перекинулся на Оклахому
По словам Миллера, в результате пожаров погибли десятки тысяч животных из поголовья рогатого скота в Техасе и еще большее количество получили увечья от огня и будут усыплены.
Всего, как пишет издание, пожары охватили площадь более 1 миллиона акров (свыше 400 тысяч гектаров) на территории штата.
Ранее телеканал NBC
со ссылкой на представителя департамента общественной безопасности Техаса сообщил, что уже второй человек погиб в результате пожаров в Техасе.
Бушующий в Техасе пожар с присвоенным именем Smokehouse Creek стал самым масштабным за всю историю наблюдений в штате, а именно за последние 35 лет.
Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение из-за сильных пожаров