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В Техасе рассказали о катастрофических последствиях пожаров - РИА Новости, 02.03.2024
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19:57 02.03.2024 (обновлено: 20:05 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/pozhary-1930746182.html
В Техасе рассказали о катастрофических последствиях пожаров
В Техасе рассказали о катастрофических последствиях пожаров - РИА Новости, 02.03.2024
В Техасе рассказали о катастрофических последствиях пожаров
Природные пожары в американском штате Техас уже обернулись катастрофой для пострадавших территорий, погибли десятки тысяч голов рогатого скота, заявил комиссар... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T19:57
2024-03-02T20:05
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Природные пожары в американском штате Техас уже обернулись катастрофой для пострадавших территорий, погибли десятки тысяч голов рогатого скота, заявил комиссар по сельскому хозяйству региона Сид Миллер. "Это обернется катастрофой для данной территории штата", - приводит его оценку последствий природных пожаров газета Wall Street Journal. По словам Миллера, в результате пожаров погибли десятки тысяч животных из поголовья рогатого скота в Техасе и еще большее количество получили увечья от огня и будут усыплены. Всего, как пишет издание, пожары охватили площадь более 1 миллиона акров (свыше 400 тысяч гектаров) на территории штата. Ранее телеканал NBC со ссылкой на представителя департамента общественной безопасности Техаса сообщил, что уже второй человек погиб в результате пожаров в Техасе. Бушующий в Техасе пожар с присвоенным именем Smokehouse Creek стал самым масштабным за всю историю наблюдений в штате, а именно за последние 35 лет.
https://ria.ru/20240229/pozhar-1930120302.html
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в мире, техас, nbc
В мире, Техас, NBC
В Техасе рассказали о катастрофических последствиях пожаров

Пожары в Техасе ведут к катастрофе, погибли десятки тысяч голов рогатого скота

© AP Photo / Julio CortezВладельцы ранчо вывозят скот, погибший в результате пожара в штате Техас. 1 марта 2024
Владельцы ранчо вывозят скот, погибший в результате пожара в штате Техас. 1 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Владельцы ранчо вывозят скот, погибший в результате пожара в штате Техас. 1 марта 2024
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Природные пожары в американском штате Техас уже обернулись катастрофой для пострадавших территорий, погибли десятки тысяч голов рогатого скота, заявил комиссар по сельскому хозяйству региона Сид Миллер.
«
"Это обернется катастрофой для данной территории штата", - приводит его оценку последствий природных пожаров газета Wall Street Journal.
Природный пожар в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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29 февраля, 08:42
По словам Миллера, в результате пожаров погибли десятки тысяч животных из поголовья рогатого скота в Техасе и еще большее количество получили увечья от огня и будут усыплены.
Всего, как пишет издание, пожары охватили площадь более 1 миллиона акров (свыше 400 тысяч гектаров) на территории штата.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на представителя департамента общественной безопасности Техаса сообщил, что уже второй человек погиб в результате пожаров в Техасе.
Бушующий в Техасе пожар с присвоенным именем Smokehouse Creek стал самым масштабным за всю историю наблюдений в штате, а именно за последние 35 лет.
Пожарные в Техасе - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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