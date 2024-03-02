https://ria.ru/20240302/otpravka-1930756226.html

Фицо назвал апокалипсисом возможную отправку военных ЕС и НАТО на Украину

Фицо назвал апокалипсисом возможную отправку военных ЕС и НАТО на Украину - РИА Новости, 02.03.2024

Фицо назвал апокалипсисом возможную отправку военных ЕС и НАТО на Украину

Украина, несмотря на западную помощь, не способна разрешить конфликт, ей помогла бы отправка военных из стран Европейского союза и НАТО, но это привело бы к... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T20:52

2024-03-02T20:52

2024-03-02T20:52

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БРАТИСЛАВА, 2 мар - РИА Новости. Украина, несмотря на западную помощь, не способна разрешить конфликт, ей помогла бы отправка военных из стран Европейского союза и НАТО, но это привело бы к апокалипсису, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Запад видит, что, несмотря на значительную финансовую и военную помощь, санкции, Украина не способна решить этот военный конфликт… Изменения мог бы принести только приход военных из стран ЕС и НАТО на Украину с самым современным оружием, но потом уже мы могли бы только сесть на балкон с коньяком и сигарой и ждать наступление мирового апокалипсиса", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook* в субботу.Он отметил, что "Украина больше всего нуждается в современных системах ПВО, иначе нет никакого смысла думать о расширении производства оружия или больших учебных центрах на Украине". "Без ПВО они были бы легкой целью. Тут собака и зарыта. Запад не может поставить Украине такие системы без обслуживающих их западных военных", - сказал Фицо, добавив, что отправка западных военных привела бы лишь к эскалации конфликта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240302/nebenzya-1930707318.html

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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, евросоюз, нато