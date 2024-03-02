Марочко сравнил роль Запада в конфликтах на Украине и в Приднестровье
Марочко: Запад работает с Приднестровьем по тем же методичкам, что и с Донбассом
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАкция протеста в Тирасполе против экономического давления со стороны Молдовы
Акция протеста в Тирасполе против экономического давления со стороны Молдовы. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 мар – РИА Новости. Запад пытается расшатать тему Приднестровья и участия в этой проблеме России по тем же методичкам, что и тему Донбасса в 2014 году, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Запад через украинское марионеточное правительство на фоне возможного обострения ситуации в Приднестровской Молдавской Республике (непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) – ред.) формирует информационный фон, создающий предпосылки для обвинения России во вмешательстве во внутренние дела третьих стран", - считает Марочко.
В МИД РФ ранее не раз заявляли, что Россия готова в качестве гаранта и посредника содействовать поддержанию стабильности на Днестре.
Марочко подчеркнул, что в ряде украинских СМИ, соцсетях и мессенджерах начали публиковать материалы, посвященные проблеме напряженности между Молдавией и Приднестровьем. "В качестве основного агрессора обозначена Российская Федерация, которая якобы заинтересована в эскалации обстановки на территории и получении формальной возможности для предоставления помощи ПМР", - пояснил собеседник агентства.
"В Одесской области уже развернут военный контингент, который в кратчайшие сроки может быть приведен в полную боевую готовность, и осуществить вторжение в ПМР. Все это мне очень сильно напоминает события 2014 года. Когда в глазах мирового сообщества демонизировали жителей Донбасса и фейковыми вбросами начали втягивать в конфликт РФ. Хотя удивляться не стоит. Время идет, а западные методички не меняются", - подытожил Марочко.
Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам - к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата "5+2", к Красному Кресту. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос о причинах обращения Приднестровья за помощью к России нужно адресовать властям в Кишиневе, которые идут по стопам Киева.
Ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию, заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич, комментируя РИА Новости обращение Приднестровья к РФ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений. Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате 5+2" в связи с военными действиями на территории страны.