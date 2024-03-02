Новогоднее меню — 2024: что можно и нельзя ставить на стол в год Дракона

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. По китайскому календарю 2024 год будет годом Зеленого Деревянного Дракона, а значит, чтобы привлечь удачу, необходимо правильно отметить праздник и грамотно составить меню. О том, что приготовить и как оформить новогодний стол, рецепты вкусных салатов, гарниров и напитков на Новый год, — в материале РИА Новости.
Стол на Новый год Дракона — 2024
Символ наступающего 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон, олицетворяющий мудрость, силу, власть и благородство. Это мифическое существо считается одним из самых могущественных в восточном календаре, поэтому год Дракона должен быть интересным и наполненным самыми разными событиями.
Главные цвета года Дракона — серебряный, золотой, все оттенки зеленого и красного, также следует уделить особое внимание новогоднему столу, чтобы заручиться поддержкой символа 2024 года. Так, праздничное меню предполагает разнообразие мясных, рыбных блюд, салатов, закусок и десертов.
Особенности новогоднего меню
В китайской культуре Дракон ассоциируется с щедростью, поэтому стол нужно красиво сервировать и поставить на него как можно больше разнообразных угощений. Главное блюдо должно быть из мяса или рыбы, их можно запекать, тушить, жарить, мариновать или варить, добавлять любые специи. Важно использовать свежие и качественные продукты, особенно Дракону придутся по вкусу разнообразные деликатесы и морепродукты.
© iStock.com / MagoneСтейк на косточке
© iStock.com / Magone
Стейк на косточке
Из мяса следует выбирать говядину, свинину, индейку, утку или баранину, а из рыбы и морепродуктов — семгу, карпа, форель, лосося, мидии и креветки. Еще один обязательный ингредиент на новогоднем столе — орехи. Они символизируют долголетие, здоровье и богатство. Орехи можно поставить на стол в качестве самостоятельной закуски или добавить их в салаты и другие блюда. Также в праздничное меню следует включить:
- Фрукты, особенно красного цвета. Они олицетворяют удачу и богатство. Отдавать предпочтение стоит гранатам, красным мандаринам, яблокам, а в десерты можно добавить клубнику или вишню.
- Рис. В восточной культуре рис считается одним из главных гарниров, а также символом изобилия и богатства. Поэтому крупу можно добавить в салаты или пожарить с овощами и мясом.
- Зелень. Это символ развития и роста. На праздничном столе должно быть много овощей и разнообразной зелени: шпината, петрушки, кинзы и т. д.
© iStock.com / Yulia_DavidovichПанна-котта с клубничным соусом
© iStock.com / Yulia_Davidovich
Панна-котта с клубничным соусом
Чтобы задобрить Зеленого Деревянного Дракона, следует также приготовить традиционные блюда восточной кухни — это сделает новогоднее меню разнообразнее.
Что нельзя готовить на Новый год Дракона
Дракон любит, когда на столе много еды, но есть и свои исключения. Например, считается, что нельзя подавать гостям мясо кролика, потому что это может оскорбить Дракона, тем более что Кролик был символом 2023 года. Также не подходит курица — это мясо слишком простое и будничное. Грибы на Востоке ассоциируются с проблемами и заботами, а лук символизирует ссоры и разрыв в отношениях, поэтому лучше не добавлять эти продукты в больших количествах в праздничное меню. Другие запреты:
- консервы и полуфабрикаты;
- копченая или вареная колбаса;
- блюда, которые готовятся с использованием алкоголя: вина, пива.
© iStock.com / elena_hramowaСалат с запеченной тыквой, фетой и шпинатом
© iStock.com / elena_hramowa
Салат с запеченной тыквой, фетой и шпинатом
Рецепты простых и вкусных блюд с фото
Помимо классических оливье и селедки под шубой, следует разнообразить новогодний стол необычными закусками, салатами, гарнирами и десертами.
© iStock.com / Tetiana_ChudovskaСалат с авокадо, креветками и моцареллой
© iStock.com / Tetiana_Chudovska
Салат с авокадо, креветками и моцареллой
Закуски
Закуски — немаловажная часть праздничного меню. Это могут быть овощные и мясные нарезки, разнообразные сырные тарелки, бутерброды с икрой, тарталетки, креветки в кляре, фаршированные яйца и многое другое.
© iStock.com / JUN DONGБитые огурцы
© iStock.com / JUN DONG
Битые огурцы
Битые огурцы
Это классическая китайская закуска, которую просто приготовить в домашних условиях.
Категория
Закуска
Кухня
Китайская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
500 г
свежие огурцы
10 г
чеснок
30 мл
соевый соус
5 мл
уксус
15 мл
растительное масло
10 г
кунжут
Приготовление
1.
Огурцы разрезать вдоль на две части, положить срезом вниз, слегка отбить кухонным молотком и порезать на небольшие брусочки.
2.
Смешать мелко нашинкованный чеснок, уксус, соевый соус и кунжут.
3.
Залить огурцы заправкой и оставить мариноваться на 20-30 минут.
© iStock.com / OlyaSolodenkoШарики из крабовых палочек
© iStock.com / OlyaSolodenko
Шарики из крабовых палочек
Шарики из крабовых палочек
Шарики из яиц, плавленого сыра и крабовых палочек — быстрая и вкусная закуска для новогоднего стола.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
170 г
крабовые палочки
100 г
сыр плавленый
2 шт.
яйца крупные
50 г
майонез
10 г
чеснок
по вкусу
соль
по вкусу
перец черный молотый
Приготовление
1.
Отварить яйца вкрутую, натереть плавленый сыр. За 30-40 минут сыр нужно положить в морозильную камеру — так он затвердеет и его проще будет натереть.
2.
У крабовых палочек нужно аккуратно срезать красную часть и натереть на мелкой терке, она пойдет на украшение шариков. Оставшиеся белые части крабовых палочек следует нарезать мелкими кубиками и поместить в салатник.
3.
Чеснок пропустить через пресс, вместе с тертым сыром добавить в салатник к крабовым палочкам.
4.
Затем яйца также необходимо натереть и добавить к остальным ингредиентам вместе с майонезом, солью и перцем. Перемешать.
5.
Далее нужно скатать шарики (один шарик — 1 столовая ложка смеси с горкой) и обвалять их в подготовленной стружке из натертой красной части крабовых палочек.
© iStock.com / AzuritaРоллы из огурцов с ветчиной и сыром
© iStock.com / Azurita
Роллы из огурцов с ветчиной и сыром
Роллы из огурцов с ветчиной и сыром
Эта закуска получается свежей, вкусной и легкой.
Категория
Закуска
Кухня
Разное
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
15 мин.
Ингредиенты
2 шт.
огурец длинный
150 г
ветчина
150 г
твердый сыр
100 г
сливочный сыр
20 г
чеснок
по вкусу
соль
10 г
укроп
по вкусу
перец черный молотый
Приготовление
1.
Огурцы нарезать тонкими пластами с помощью терки или ножа для чистки овощей.
2.
После этого огурец нужно промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать влагу.
3.
Тонкими пластами нарезать твердый сыр и ветчину.
4.
Выдавить два зубчика чеснока в сливочный сыр, посолить, поперчить по вкусу, добавить укроп и перемешать.
5.
Взять пласт огурца, аккуратно намазать его сыром, сверху положить ломтик ветчины и твердого сыра, свернуть ролл и закрепить его шпажкой.
Салаты
Самые популярные салаты на Новый год — оливье, салат из крабовых палочек, селедка под шубой и винегрет. Кроме этого, можно приготовить нечто необычное, например оливье с морепродуктами или салаты в восточном стиле.
© iStock.com / libin joseТайский салат из говядины с овощами
© iStock.com / libin jose
Тайский салат из говядины с овощами
Салат "Тайский дракон"
Категория
Салат
Кухня
Азиатская
Сложность
Средне
Время подготовки
2 ч.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
800 г
говядина
2-3 шт.
помидоры
3 шт.
свежие огурцы
2 шт.
болгарский перец (желтый и зеленый)
10 г
чеснок
по вкусу
соевый соус
30 мл
оливковое масло
2-3 шт.
петрушка (для украшения)
15 г
семена кунжута (для украшения)
по вкусу
соль и перец
Приготовление
1.
Отварить говядину, остудить ее и нарезать тонкими, но крупными пластами.
2.
Смешать оливковое масло, соевый соус, чеснок, соль и перец, а затем в готовый маринад выложить мясо.
3.
Далее нужно нарезать огурцы крупными брусочками, помидоры — дольками, а болгарский перец — полосками. Немного посолить. Нарезанный перец следует слегка обжарить. Мелко нарезать петрушку.
4.
Соединить все ингредиенты, перемешать и дать салату немного настояться и пропитаться. Посыпать готовый салат кунжутом.
5.
По желанию можно добавить немного репчатого лука — это придаст блюду пикантности.
Салат с авокадо, креветками и моцареллой
Категория
Салат
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
250 г
креветки
300 г
рис вареный
0,5 шт.
авокадо
1 ст. л.
майонез
50 г
моцарелла
по вкусу
соль и перец
Приготовление
1.
Рис отварить, охладить, креветки также отварить и очистить от панциря, нарезать небольшими кусочками. Затем рис необходимо приправить майонезом, солью и перцем по вкусу. Хорошо перемешать.
2.
Далее идет сборка салата. Лучше всего делать это в круглой форме, чтобы он получится слоистым. Сначала нужно выложить рис, затем сверху положить моцареллу.
3.
Следующим слоем выложить креветки, их также нужно покрыть тонким слоем вареного риса. Сверху риса — порезанный кубиками авокадо и еще один слой риса.
4.
В конце всю конструкцию нужно немного прижать ложкой, чтобы ингредиенты склеились.
5.
Украсить салат можно по своему желанию.
© iStock.com / zefirchik06Рулеты со шпинатом и лососем на новогоднем столе
© iStock.com / zefirchik06
Рулеты со шпинатом и лососем на новогоднем столе
Горячее
Обычно горячее — самая трудная часть подготовки новогоднего стола и требует больше времени. В этом году в качестве главного блюда подойдет и мясо, и рыба, можно приготовить сразу два варианта.
© iStock.com / Lilechka75Картофель со сливками и сыром
© iStock.com / Lilechka75
Картофель со сливками и сыром
© iStock.com / ALLEKOСтейк лосося в апельсиновом маринаде
© iStock.com / ALLEKO
Стейк лосося в апельсиновом маринаде
Стейки лосося в мандариновом маринаде
Категория
Основное блюдо
Кухня
Разное
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
2 шт.
стейки лосося
по вкусу
перец красный острый
по вкусу
имбирь сушеный молотый
5 г
сахар коричневый
по вкусу
соль
300 мл
сок апельсиновый свежевыжатый
0,5 шт.
апельсин
по вкусу
мята для украшения и подачи
Приготовление
1.
Для маринада нужно смешать 150-160 миллилитров апельсинового сока с молотым имбирем, острым перцем и солью. Затем залить стейки лосося смесью и оставить на 15 минут.
2.
Апельсин порезать на кружочки и выложить на стейки. Духовку разогреть до 170 градусов.
3.
Подготовленную рыбу завернуть в фольгу и запекать 15-17 минут.
4.
В это время оставшийся сок нужно довести до кипения в сотейнике, смешать с сахаром, щепоткой соли и имбиря. Постоянно помешивая, подождать, пока соус загустеет. Им нужно полить готовую рыбу.
© iStock.com / lily_rochhaЗапеченный цыпленок с апельсинами, орехами, чесноком и розмарином
© iStock.com / lily_rochha
Запеченный цыпленок с апельсинами, орехами, чесноком и розмарином
Антрекот из свинины
Мясо получается нежное, но с аппетитной корочкой и практически не отличается от стейка. Лучше покупать свинину на косточке — например, грудину с ребрами.
Категория
Основное блюдо
Кухня
Разное
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
600 г
свинина
100 мл
масло оливковое
по вкусу
соль
по вкусу
перец черный молотый
Приготовление
1.
Свинину нужно натереть солью, перцем и оливковым маслом. Затем оставить на 7-10 минут, чтобы мясо слегка замариновалось и пропиталось.
2.
Выложить мясо на раскаленную сковороду и обжарить с каждой стороны по 15-20 секунд, чтобы появилась корочка. Она не даст сокам выйти наружу, поэтому мясо останется сочным.
3.
Затем свинину нужно жарить на медленном огне 15-20 минут до готовности.
Гарнир
Гарнир из картофеля подойдет к любому блюду из мяса или рыбы.
Картофель со сливками и сыром
Категория
Гарнир
Кухня
Разное
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
5-6 шт.
картофель
100 г
сыр
200 мл
сливки
50 г
сливочное масло
по вкусу
соль
Приготовление
1.
Картофель очистить, нарезать кружочками толщиной 5-7 мм. Форму для выпекания смазать сливочным маслом и выложить картофель.
2.
Разогреть духовку до 200 градусов, вылить в форму сливки, чтобы они доходили до верхнего слоя картофеля.
3.
Как только сливки начнут закипать, нужно вытащить форму и натереть на картофель сыр, а сверху положить оставшееся сливочное масло.
4.
Убавить огонь до 175-180 градусов и запекать блюдо до готовности.
© iStock.com / nata_vkusideyРис с овощами
© iStock.com / nata_vkusidey
Рис с овощами
Десерт
Дракон любит сладости, поэтому без десертов не обойтись. Не обязательно готовить что-то сложное, главное, чтобы было вкусно и красиво.
© iStock.com / gorchittza2012Десерт с хурмой
© iStock.com / gorchittza2012
Десерт с хурмой
Творожный десерт с хурмой
Категория
Десерт
Кухня
Разное
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
15 мин.
Ингредиенты
300 г
творог
100 г
молоко сгущенное
по вкусу
ванилин
100 г
сметана 15-20% жирности
360 г
хурма
Приготовление
1.
Творог растолочь вилкой, добавить к нему сметану, сгущенное молоко, ванилин (одну щепотку). Все хорошо взбить в блендере, чтобы масса была однородной.
2.
Хурму очистить от кожицы, нарезать на небольшие кусочки и взбить блендером.
3.
Для подачи подойдут небольшие баночки, стаканы или креманки. В них по очереди слоями нужно выложить творожный крем и хурму. Чередовать слои до самого верха емкости.
Напитки
Из напитков на праздник хорошо подойдут безалкогольные фруктовые пунши и соки. Можно использовать любые ягоды и фрукты.
© iStock.com / Liudmila ChernetskaФруктовый пунш
© iStock.com / Liudmila Chernetska
Фруктовый пунш
Фруктовый пунш
Категория
Напиток
Кухня
Разное
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
100 г
малина
140 г
ананас
1 шт.
апельсин
1 шт.
лайм
6 шт.
клубника
1,5 л
вода
по вкусу
имбирь корень 2 см
Приготовление
1.
С ананаса снять кожицу, мякоть нарезать на ровные кубики, клубнику нарезать пополам, лайм и апельсин — на половинки.
2.
Имбирь натереть на мелкой терке.
3.
Добавить в кастрюлю воду, малину, имбирь и варить 10 минут, затем процедить.
4.
В емкость для пунша выложить все фрукты и залить малиновым компотом. Дать настояться 3-5 минут.
Как и чем украсить праздничный стол на Новый год
На год Зеленого Деревянного Дракона стол должен выглядеть красочно, лучше использовать цвета, которые придутся по душе символу нового года: зеленый, красный, золотой, серебряный. Для декора можно использовать элементы с драконами. Например, скатерть и салфетки с таким рисунком, купить необычную посуду, поставить на стол вазу с еловыми ветками или красивый подсвечник со свечами. Разбавить декор можно серебряными или золотыми элементами.
© iStock.com / kajakikiНовогодний стол
© iStock.com / kajakiki
Новогодний стол