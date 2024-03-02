https://ria.ru/20240302/lavrov-1930682131.html
Пресс-конференция Лаврова по итогам Анталийского форума
Пресс-конференция Лаврова по итогам Анталийского форума - РИА Новости, 02.03.2024
Пресс-конференция Лаврова по итогам Анталийского форума
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам Анталийского форума. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:10
2024-03-02T14:10
2024-03-02T14:10
сергей лавров
россия
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам Анталийского форума.
россия
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пресс-конференция Лаврова по итогам Анталийского форума
Пресс-конференция Лаврова по итогам Анталийского форума
2024-03-02T14:10
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PT63M21S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, видео
Сергей Лавров, Россия
Пресс-конференция Лаврова по итогам Анталийского форума
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам Анталийского форума.
2024-03-02T14:10
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PT63M21S
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам Анталийского форума.