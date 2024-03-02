https://ria.ru/20240302/granty-1930665633.html

Правительство утвердило размер грантов для творческих коллективов ДНР и ЛНР

Правительство утвердило размер грантов для творческих коллективов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.03.2024

Правительство утвердило размер грантов для творческих коллективов ДНР и ЛНР

Правительство России утвердило размер ежегодных президентских грантов для творческих коллективов из новых регионов, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T11:36

2024-03-02T11:36

2024-03-02T13:16

россия

луганская народная республика

экономика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило размер ежегодных президентских грантов для творческих коллективов из новых регионов, сообщила пресс-служба кабмина. "По указу главы государства ведущие творческие коллективы Донецкой и Луганской народных республик будут ежегодно получать президентские гранты в области культуры и искусства. Постановление о размере таких грантов утвердило правительство", - сообщила пресс-служба кабмина. Так, для Донецкого государственного академического театра оперы и балета размер гранта составит 95,1 миллионов рублей ежегодно, для Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна – 60,7 миллионов рублей, для Луганского академического русского драматического театра имени П. Луспекаева – 6,8 миллионов рублей, для Луганской академической филармонии – 26,1 миллионов рублей. Как отметили в правительстве, данное решение направлено на сохранение и развитие российской школы исполнительских искусств в новых регионах.

https://ria.ru/20240112/poluchat-1921022496.html

https://ria.ru/20231203/podmoskove-1913427336.html

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, экономика