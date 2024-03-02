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Правительство утвердило размер грантов для творческих коллективов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.03.2024
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11:36 02.03.2024 (обновлено: 13:16 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/granty-1930665633.html
Правительство утвердило размер грантов для творческих коллективов ДНР и ЛНР
Правительство утвердило размер грантов для творческих коллективов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.03.2024
Правительство утвердило размер грантов для творческих коллективов ДНР и ЛНР
Правительство России утвердило размер ежегодных президентских грантов для творческих коллективов из новых регионов, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T11:36
2024-03-02T13:16
россия
луганская народная республика
экономика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило размер ежегодных президентских грантов для творческих коллективов из новых регионов, сообщила пресс-служба кабмина. "По указу главы государства ведущие творческие коллективы Донецкой и Луганской народных республик будут ежегодно получать президентские гранты в области культуры и искусства. Постановление о размере таких грантов утвердило правительство", - сообщила пресс-служба кабмина. Так, для Донецкого государственного академического театра оперы и балета размер гранта составит 95,1 миллионов рублей ежегодно, для Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна – 60,7 миллионов рублей, для Луганского академического русского драматического театра имени П. Луспекаева – 6,8 миллионов рублей, для Луганской академической филармонии – 26,1 миллионов рублей. Как отметили в правительстве, данное решение направлено на сохранение и развитие российской школы исполнительских искусств в новых регионах.
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россия, луганская народная республика, экономика
Россия, Луганская Народная Республика, Экономика
Правительство утвердило размер грантов для творческих коллективов ДНР и ЛНР

Для творческих коллективов ДНР и ЛНР утвердили размер президентских грантов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗдание Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко в Донецке
Здание Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Здание Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило размер ежегодных президентских грантов для творческих коллективов из новых регионов, сообщила пресс-служба кабмина.
"По указу главы государства ведущие творческие коллективы Донецкой и Луганской народных республик будут ежегодно получать президентские гранты в области культуры и искусства. Постановление о размере таких грантов утвердило правительство", - сообщила пресс-служба кабмина.
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Так, для Донецкого государственного академического театра оперы и балета размер гранта составит 95,1 миллионов рублей ежегодно, для Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна – 60,7 миллионов рублей, для Луганского академического русского драматического театра имени П. Луспекаева – 6,8 миллионов рублей, для Луганской академической филармонии – 26,1 миллионов рублей.
Как отметили в правительстве, данное решение направлено на сохранение и развитие российской школы исполнительских искусств в новых регионах.
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