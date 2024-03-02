Бондарчук ответил критикам фильма "Сто лет тому вперед"
Бондарчук: на фильм "Сто лет тому вперед" обрушилась критика за вторичность
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТворческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком,
© Фотохост-агентство РИА Новости
Творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком,
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук рассказал, что при создании нового фэнтези-фильма "Сто лет тому вперед" обрушилась критика за вторичность.
Фильм "Сто лет тому вперед" режиссера Александра Андрющенко по мотивам произведений писателя-фантаста Кира Булычева выйдет в российский кинопрокат 18 апреля. Главные роли исполнили Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юра Борисов, Виктория Исакова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук.
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"У нас не так много таких картин. Преемственность, конечно, была. Режиссер был вдохновлен российским фильмом. Картина стоит на крепких плечах 30-летней индустрии… На нас обрушилась критика, потому что у каждого свое произведение. Но важно сказать, что это оригинальный сценарий", - сказал он в ходе творческой встречи на выставке "Россия".
По словам Бондарчука, проект ему очень дорог. Зрители смогут увидеть все торжество российской киноиндустрии, так как кинолента выполнена на высоком уровне, с точки зрения визуального оформления.
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"Визуальный аттракцион, сделанный нашими умельцами. Главный фильм года. Обещаю, что получите невероятное удовольствие", - добавил Бондарчук.