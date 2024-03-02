https://ria.ru/20240302/film-1930736708.html

Бондарчук ответил критикам фильма "Сто лет тому вперед"

Бондарчук ответил критикам фильма "Сто лет тому вперед" - РИА Новости, 02.03.2024

Бондарчук ответил критикам фильма "Сто лет тому вперед"

Режиссер Федор Бондарчук рассказал, что при создании нового фэнтези-фильма "Сто лет тому вперед" обрушилась критика за вторичность. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T18:52

2024-03-02T18:52

2024-03-02T18:56

культура

технологии

федор бондарчук

александр петров (актер)

александр андрющенко

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук рассказал, что при создании нового фэнтези-фильма "Сто лет тому вперед" обрушилась критика за вторичность. Фильм "Сто лет тому вперед" режиссера Александра Андрющенко по мотивам произведений писателя-фантаста Кира Булычева выйдет в российский кинопрокат 18 апреля. Главные роли исполнили Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юра Борисов, Виктория Исакова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук. "У нас не так много таких картин. Преемственность, конечно, была. Режиссер был вдохновлен российским фильмом. Картина стоит на крепких плечах 30-летней индустрии… На нас обрушилась критика, потому что у каждого свое произведение. Но важно сказать, что это оригинальный сценарий", - сказал он в ходе творческой встречи на выставке "Россия". По словам Бондарчука, проект ему очень дорог. Зрители смогут увидеть все торжество российской киноиндустрии, так как кинолента выполнена на высоком уровне, с точки зрения визуального оформления. "Визуальный аттракцион, сделанный нашими умельцами. Главный фильм года. Обещаю, что получите невероятное удовольствие", - добавил Бондарчук.

https://ria.ru/20240302/uspekh-1930734018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федор бондарчук, александр петров (актер), александр андрющенко