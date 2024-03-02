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Бондарчук ответил критикам фильма "Сто лет тому вперед" - РИА Новости, 02.03.2024
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Культура
 
18:52 02.03.2024 (обновлено: 18:56 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/film-1930736708.html
Бондарчук ответил критикам фильма "Сто лет тому вперед"
Бондарчук ответил критикам фильма "Сто лет тому вперед" - РИА Новости, 02.03.2024
Бондарчук ответил критикам фильма "Сто лет тому вперед"
Режиссер Федор Бондарчук рассказал, что при создании нового фэнтези-фильма "Сто лет тому вперед" обрушилась критика за вторичность. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T18:52
2024-03-02T18:56
культура
технологии
федор бондарчук
александр петров (актер)
александр андрющенко
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук рассказал, что при создании нового фэнтези-фильма "Сто лет тому вперед" обрушилась критика за вторичность. Фильм "Сто лет тому вперед" режиссера Александра Андрющенко по мотивам произведений писателя-фантаста Кира Булычева выйдет в российский кинопрокат 18 апреля. Главные роли исполнили Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юра Борисов, Виктория Исакова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук. "У нас не так много таких картин. Преемственность, конечно, была. Режиссер был вдохновлен российским фильмом. Картина стоит на крепких плечах 30-летней индустрии… На нас обрушилась критика, потому что у каждого свое произведение. Но важно сказать, что это оригинальный сценарий", - сказал он в ходе творческой встречи на выставке "Россия". По словам Бондарчука, проект ему очень дорог. Зрители смогут увидеть все торжество российской киноиндустрии, так как кинолента выполнена на высоком уровне, с точки зрения визуального оформления. "Визуальный аттракцион, сделанный нашими умельцами. Главный фильм года. Обещаю, что получите невероятное удовольствие", - добавил Бондарчук.
https://ria.ru/20240302/uspekh-1930734018.html
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технологии, федор бондарчук, александр петров (актер), александр андрющенко
Культура, Технологии, Федор Бондарчук, Александр Петров (актер), Александр Андрющенко
Бондарчук ответил критикам фильма "Сто лет тому вперед"

Бондарчук: на фильм "Сто лет тому вперед" обрушилась критика за вторичность

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТворческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком,
Творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком,
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком,
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук рассказал, что при создании нового фэнтези-фильма "Сто лет тому вперед" обрушилась критика за вторичность.
Фильм "Сто лет тому вперед" режиссера Александра Андрющенко по мотивам произведений писателя-фантаста Кира Булычева выйдет в российский кинопрокат 18 апреля. Главные роли исполнили Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юра Борисов, Виктория Исакова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук.
© Central Partnership/YoutubeКадр из фильма "Сто лет тому вперед"
Кадр из фильма Сто лет тому вперед
Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"
© Central Partnership/Youtube
1 из 3
© Central Partnership/YoutubeКадр из фильма "Сто лет тому вперед"
Кадр из фильма Сто лет тому вперед
Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"
© Central Partnership/Youtube
2 из 3
© Central Partnership/YoutubeКадр из фильма "Сто лет тому вперед"
Кадр из фильма Сто лет тому вперед
Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"
© Central Partnership/Youtube
3 из 3
Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"
© Central Partnership/Youtube
1 из 3
Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"
© Central Partnership/Youtube
2 из 3
Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"
© Central Partnership/Youtube
3 из 3
«
"У нас не так много таких картин. Преемственность, конечно, была. Режиссер был вдохновлен российским фильмом. Картина стоит на крепких плечах 30-летней индустрии… На нас обрушилась критика, потому что у каждого свое произведение. Но важно сказать, что это оригинальный сценарий", - сказал он в ходе творческой встречи на выставке "Россия".
По словам Бондарчука, проект ему очень дорог. Зрители смогут увидеть все торжество российской киноиндустрии, так как кинолента выполнена на высоком уровне, с точки зрения визуального оформления.
«
"Визуальный аттракцион, сделанный нашими умельцами. Главный фильм года. Обещаю, что получите невероятное удовольствие", - добавил Бондарчук.
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КультураТехнологииФедор БондарчукАлександр Петров (актер)Александр Андрющенко
 
 
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