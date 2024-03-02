https://ria.ru/20240302/festival-1930704234.html

Экипажи-тройки из пяти регионов приняли участие в фестивале на Вологодчине

Экипажи-тройки из пяти регионов приняли участие в фестивале на Вологодчине - РИА Новости, 02.03.2024

Экипажи-тройки из пяти регионов приняли участие в фестивале на Вологодчине

Фестиваль по национальному виду спорта "Русская тройка", проходящий в Вологодской области, в этом году стал еще масштабнее, в конных состязаниях приняли участие РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:40

2024-03-02T15:40

2024-03-02T20:56

вологодская область

вологодская область

россия

архангельское

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ВОЛОГДА, 2 мар – РИА Новости, Карина Ивашко. Фестиваль по национальному виду спорта "Русская тройка", проходящий в Вологодской области, в этом году стал еще масштабнее, в конных состязаниях приняли участие экипажи-тройки из пяти регионов России, сообщает корреспондент РИА Новости. Фестиваль "Русская тройка" проходит в деревне Ерофейка Вологодской области. Праздник стал также вторым этапом Чемпионата России по русским тройкам. Так, на Вологодчину съехались экипажи из Архангельской, Костромской, Владимирской областей и с Кубани. Гостей принял Вологодский конный завод, расположенный в Ерофейке. "Своих коней перераспределили, чтобы гостям дать место на конюшне, и команды могли подготовить их к соревнованиям после дороги. У нас же не обошлось без приключений! Владимирская тройка попала в аварию по пути к нам – в прицеп врезался КамАЗ, но, к счастью, ни лошади, ни люди не пострадали. Мы им помогли – дали свою коневозку. А костромичи 20 километров не доехали до Вологды – вышла из строя коробка передач. Тоже справились – организовали грузовой эвакуатор. Все друг другу помогаем – знаем же, как важно наше дело и для популяризации национального вида спорта по конным заездам, и для людей, которые так ждут этот фестиваль", - рассказал РИА Новости зампредседателя Вологодского конного завода Федор Изосимов. При этом судьи будут определять лидеров среди участников по четким критериям. "При судействе будем обращать внимание на красоту запряжки, послушание лошадей и качество движения – это оценка хода коренника (центрального коня) и пристяжных. Также имеют значение соотношение роста коренника и пристяжных, упитанность лошадей, национальные костюмы и выполнение маршрутов. В приоритете – резвость. Именно это качество повлияет на определение абсолютного чемпиона", - пояснила главный судья соревнований "Русская тройка", судья всероссийской категории Наталья Орехова. Зрители же фестиваля просто наслаждаются захватывающим зрелищем: заездами на русских тройках, скачками рысаков, выступлением тяжеловозов и конным балетом. "Сначала экипажи показывают фигурную езду – это один из программных элементов чемпионата. Как вождение на автомобиле, но по снегу: восьмерки, круги, остановки и так далее. А потом уже проходят забеги – по две тройки. Между забегами, пока лошадей перезапрягают, для зрителей новое зрелище – рысь под седлом, на санках, забег тяжеловозов. А дальше котильон – лошадиный балет, игра "Догони девушку" - девушка скачет на лошади, мужчина на лошади ее догонят. Это уже для шоу, для развлечения публики, но выглядит очень эффектно", - поделился с РИА Новости Изосимов. Помимо конной истории, для гостей фестиваля подготовлена богатая культурная программа. Ансамбли песни и танца не только Вологодской области, но и артисты из Москвы и Ярославля приехали порадовать гостей фестиваля. В их числе – гармонисты ярославского ансамбля "ДоброЯр": вместе с вологодскими коллегами они представили на празднике в Ерофейке музыкальную программу, которая стала гала-концертом VI Всероссийского фестиваля "Гармонь – душа России". С отдельной концертной программой выступил на празднике автор-исполнитель Николай Амелин, известный своим особым музыкальным жанром: его "песни сильных духом" охотно берут в репертуар народные фольклорные коллективы, в том числе и казачьи. Народные забавы, знакомство со старинным искусством боя и обучение ремеслам взяли на себя клубы исторической реконструкции – не только вологодские, но и московские. Тут ключевыми площадками стали Богатырский посад и княжий двор "Сугорье". Работает на празднике и ярмарка. На ней хозяева фестиваля "Русская тройка" представили традиционные вологодские продукты, товары повседневного быта, изделия народных промыслов. Вдобавок к этому на фестивале провели торжественное награждение победителей творческого конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества "Полцарства за коня!". Особым событием смотра стала заявка на рекорд России в оригинальной номинации "Самый большой пряник". Следуя главной теме фестиваля, его испекли в форме гигантской подковы размером 3,5 на 4 метра. Вес пряника – 382 килограмма. Создали шедевр пекари Череповецкого хлебокомбината: выпекали по частям, а после соединили сладкие фрагменты в огромную подкову – символ счастья. После этого украсили пряник еще одним ярким символом – логотипом фестиваля, той самой русской тройкой. Финалом праздника в Ерофейке станет награждение участников конных забегов и веселый штурм снежной крепости.

https://ria.ru/20240302/vologda-1930688213.html

вологодская область

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архангельское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вологодская область, россия, архангельское