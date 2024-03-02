В рамках ВФМ стартовал фестиваль "Гастрономическая карта России"
В Сириусе в рамках ВФМ стартовал фестиваль "Гастрономическая карта России"
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Фестиваль "Гастрономическая карта России" стартовал в Сириусе в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024, в нем принимают участие 200 поваров со всей России, рассказала РИА Новости автор проекта Екатерина Шаповалова.
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"Это 50-й по счету фестиваль гастрономической карты России. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году мы провели наш первый мобильный гастрономический фестиваль. Здесь же, кстати, в Олимпийском парке. И это наш 50-й по счету фестиваль, самый многочисленный. В 2018 году принимали участие 11 участников-поваров, а здесь сейчас почти 200 человек, 200 поваров со всей России, которые представляют свою кухню", - сказала Шаповалова.
Она отметила, что повара представят больше 1 тысячи наименований блюд.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, на фестивале представлены блюда кухонь практически всех народов России. Столы ломятся от разнообразных угощений, а во главе каждого стоит инсталляция, посвященная региону. Все желающие могут попробовать интересующие блюда и расспросить поваров о способах их приготовления.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.