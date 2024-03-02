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В рамках ВФМ стартовал фестиваль "Гастрономическая карта России" - РИА Новости, 02.03.2024
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14:22 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/festival-1930692588.html
В рамках ВФМ стартовал фестиваль "Гастрономическая карта России"
В рамках ВФМ стартовал фестиваль "Гастрономическая карта России" - РИА Новости, 02.03.2024
В рамках ВФМ стартовал фестиваль "Гастрономическая карта России"
Фестиваль "Гастрономическая карта России" стартовал в Сириусе в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024, в нем принимают участие 200 поваров со всей России,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:22
2024-03-02T14:22
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
сочи
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Фестиваль "Гастрономическая карта России" стартовал в Сириусе в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024, в нем принимают участие 200 поваров со всей России, рассказала РИА Новости автор проекта Екатерина Шаповалова. "Это 50-й по счету фестиваль гастрономической карты России. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году мы провели наш первый мобильный гастрономический фестиваль. Здесь же, кстати, в Олимпийском парке. И это наш 50-й по счету фестиваль, самый многочисленный. В 2018 году принимали участие 11 участников-поваров, а здесь сейчас почти 200 человек, 200 поваров со всей России, которые представляют свою кухню", - сказала Шаповалова. Она отметила, что повара представят больше 1 тысячи наименований блюд. По наблюдению корреспондента РИА Новости, на фестивале представлены блюда кухонь практически всех народов России. Столы ломятся от разнообразных угощений, а во главе каждого стоит инсталляция, посвященная региону. Все желающие могут попробовать интересующие блюда и расспросить поваров о способах их приготовления. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, сочи
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Сочи
В рамках ВФМ стартовал фестиваль "Гастрономическая карта России"

В Сириусе в рамках ВФМ стартовал фестиваль "Гастрономическая карта России"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Фестиваль "Гастрономическая карта России" стартовал в Сириусе в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024, в нем принимают участие 200 поваров со всей России, рассказала РИА Новости автор проекта Екатерина Шаповалова.
«
"Это 50-й по счету фестиваль гастрономической карты России. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году мы провели наш первый мобильный гастрономический фестиваль. Здесь же, кстати, в Олимпийском парке. И это наш 50-й по счету фестиваль, самый многочисленный. В 2018 году принимали участие 11 участников-поваров, а здесь сейчас почти 200 человек, 200 поваров со всей России, которые представляют свою кухню", - сказала Шаповалова.
Всемирный молодежный фестиваль в Сириусе - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе. Трансляция
Вчера, 11:22
Она отметила, что повара представят больше 1 тысячи наименований блюд.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, на фестивале представлены блюда кухонь практически всех народов России. Столы ломятся от разнообразных угощений, а во главе каждого стоит инсталляция, посвященная региону. Все желающие могут попробовать интересующие блюда и расспросить поваров о способах их приготовления.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
РоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024Сочи
 
 
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