https://ria.ru/20240302/dvizhenie-1930734349.html

Минюст включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных

Минюст включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных - РИА Новости, 02.03.2024

Минюст включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных

Минюст РФ включил в соответствии с решением суда в перечень запрещенных и ликвидированных международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения, следует... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T18:37

2024-03-02T18:37

2024-03-02T18:37

общество

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минюст РФ включил в соответствии с решением суда в перечень запрещенных и ликвидированных международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения, следует из соответствующего ведомственного перечня. "Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения", - следует из реестра. Организация включена в перечень по решению Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2023 года.* Запрещенное в России экстремистское движение

https://ria.ru/20240302/zapad-1930565074.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия