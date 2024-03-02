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Минюст включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных - РИА Новости, 02.03.2024
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18:37 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/dvizhenie-1930734349.html
Минюст включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных
Минюст включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных - РИА Новости, 02.03.2024
Минюст включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных
Минюст РФ включил в соответствии с решением суда в перечень запрещенных и ликвидированных международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения, следует... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T18:37
2024-03-02T18:37
общество
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минюст РФ включил в соответствии с решением суда в перечень запрещенных и ликвидированных международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения, следует из соответствующего ведомственного перечня. "Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения", - следует из реестра. Организация включена в перечень по решению Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2023 года.* Запрещенное в России экстремистское движение
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общество, россия
Общество, Россия
Минюст включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных

Минюст включил ЛГБТ и его подразделения в перечень запрещенных и ликвидированных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции России
Здание министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минюст РФ включил в соответствии с решением суда в перечень запрещенных и ликвидированных международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения, следует из соответствующего ведомственного перечня.
«
"Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения", - следует из реестра.
Организация включена в перечень по решению Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2023 года.
* Запрещенное в России экстремистское движение
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