https://ria.ru/20240302/drony-1930756737.html

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 02.03.2024

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T20:55

2024-03-02T20:55

2024-03-02T21:07

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Второго марта около 19.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области", - сказал он.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

белгородская область

россия

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)