https://ria.ru/20240302/drony-1930756737.html
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 02.03.2024
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:55
2024-03-02T20:55
2024-03-02T21:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Второго марта около 19.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области", - сказал он.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: средства ПВО уничтожили 2 украинских дрона над Белгородской областью