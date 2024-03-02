https://ria.ru/20240302/bpla-1930747443.html

В Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа

В Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 02.03.2024

В Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа

БПЛА самолетного типа сбит в Шебекинском городском округе Белгородской области, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T20:00

2024-03-02T20:00

2024-03-02T20:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. БПЛА самолетного типа сбит в Шебекинском городском округе Белгородской области, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа в районе посёлка Батрацкая Дача. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240302/vsu-1930743866.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков