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В Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа
В Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 02.03.2024
В Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа
БПЛА самолетного типа сбит в Шебекинском городском округе Белгородской области, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:00
2024-03-02T20:00
2024-03-02T20:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. БПЛА самолетного типа сбит в Шебекинском городском округе Белгородской области, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа в районе посёлка Батрацкая Дача. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа
В Белгородской области сбили БПЛА, пострадавших и разрушений нет