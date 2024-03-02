https://ria.ru/20240302/beglov-1930755085.html
Беглов заявил, что находится на связи с военным командованием
Беглов заявил, что находится на связи с военным командованием - РИА Новости, 02.03.2024
Беглов заявил, что находится на связи с военным командованием
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в Telegram-канале, что в связи с инцидентом в акватории Финского залива системы обнаружения и подавления... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:48
2024-03-02T20:48
2024-03-02T22:22
финский залив
санкт-петербург
александр беглов
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в Telegram-канале, что в связи с инцидентом в акватории Финского залива системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность."В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона. Продолжает работать оперативный штаб", - написал Беглов
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930662466.html
финский залив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финский залив, санкт-петербург, александр беглов, происшествия
Финский залив, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Происшествия
Беглов заявил, что находится на связи с военным командованием
Беглов заявил, что находится на связи с командованием ЛВО и шестой армии ПВО