https://ria.ru/20240302/bayden-1930635179.html

СМИ: долги брата Байдена в 2020 году выплатил тайный благотворитель

СМИ: долги брата Байдена в 2020 году выплатил тайный благотворитель - РИА Новости, 02.03.2024

СМИ: долги брата Байдена в 2020 году выплатил тайный благотворитель

Кредиты, полученные компанией предпринимателя Джеймса Байдена, были взяты на себя и выплачены тайной третьей стороной в период, когда его брат, нынешний... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T06:45

2024-03-02T06:45

2024-03-02T06:45

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кредиты, полученные компанией предпринимателя Джеймса Байдена, были взяты на себя и выплачены тайной третьей стороной в период, когда его брат, нынешний президент США Джо Байден, баллотировался на пост, сообщает газета Politico со ссылкой на бывшего делового партнера брата президента. Издание отмечает, что ранее в своих показаниях перед конгрессом США Джеймс Байден сообщил следователям, что управляющий фондом "Третья пятница" Майкл Льюитт в 2019 году предоставил его фирме Lion Hall Group кредит на сумму 225 тысяч долларов. Он заявил, что Льюитт простил кредиты, хотя и сказал, что не может вспомнить, когда. "Однако Льюитт, который ранее работал с Джимом Байденом над финансированием сети больниц, рассказал Politico, что не простил кредиты. Вместо этого, по его словам, долг Джима Байдена взяла на себя третья сторона, имя которой он отказался назвать", - говорится в сообщении издания. Газета пишет, что заявления Льюитта подразумевают, что компания Джеймса Байдена получила шестизначную помощь от неназванного благотворителя в то время, когда его брат Джо баллотировался на пост президента страны. По словам Льюитта, передача кредита произошла "частному" лицу в начале 2020 года, при этом у него нет информации, что этот процесс был задокументирован.

https://ria.ru/20240228/bayden-1930060285.html

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politico, джо байден, сша, в мире