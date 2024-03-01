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Спецкор РИА Новости получил благодарность РАН за освещение российской науки - РИА Новости, 01.03.2024
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:52 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/sychev-1930493734.html
Спецкор РИА Новости получил благодарность РАН за освещение российской науки
Спецкор РИА Новости получил благодарность РАН за освещение российской науки - РИА Новости, 01.03.2024
Спецкор РИА Новости получил благодарность РАН за освещение российской науки
Специальный корреспондент РИА Новости Владимир Сычев получил благодарность Российской академии наук за весомый вклад в освещение достижений российской науки и в РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:52
2024-03-01T14:52
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специальный корреспондент РИА Новости Владимир Сычев получил благодарность Российской академии наук за весомый вклад в освещение достижений российской науки и в связи с 300-летним юбилеем РАН. Торжественная церемония награждения сотрудников СМИ, освещающих российскую науку, прошла в пятницу в здании президиума РАН. Диплом и памятную медаль в честь 300-летия РАН журналисту вручил президент Российской академии наук академик Геннадий Красников. Отечественная наука сегодня работает на выполнение задач по достижению технологического суверенитета России, необходимого для развития страны и ответа на внешние вызовы. Основные приоритеты научно-технологического развития РФ обозначены в соответствующей стратегии, обновленная редакция которой в конце февраля была утверждена указом президента России Владимира Путина. Стратегия научно-технологического развития РФ по своей значимости приравнивается к стратегии национальной безопасности, подчеркивал ранее глава государства. Российская академия наук учреждена по распоряжению императора Петра I 8 февраля 1724 года. Целями деятельности РАН являются проведение и развитие фундаментальных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию России; экспертное научное обеспечение деятельности государственных органов и организаций; содействие развитию науки в РФ; укрепление связей между наукой и образованием; распространение научных знаний и повышение престижа науки. Агентство РИА Новости входит в международную медиагруппу "Россия сегодня".
https://ria.ru/20230517/rosatom-1872494262.html
https://ria.ru/20240201/ria-1924756535.html
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наука, риа новости, миа "россия сегодня", российская академия наук
Наука, Наука, РИА Новости, МИА "Россия сегодня", Российская академия наук
Спецкор РИА Новости получил благодарность РАН за освещение российской науки

Спецкор РИА Новости Сычев получил благодарность за освещение достижений науки РФ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Президиума Российской академии наук в Москве
Здание Президиума Российской академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Президиума Российской академии наук в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специальный корреспондент РИА Новости Владимир Сычев получил благодарность Российской академии наук за весомый вклад в освещение достижений российской науки и в связи с 300-летним юбилеем РАН.
Торжественная церемония награждения сотрудников СМИ, освещающих российскую науку, прошла в пятницу в здании президиума РАН. Диплом и памятную медаль в честь 300-летия РАН журналисту вручил президент Российской академии наук академик Геннадий Красников.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
"Росатом" наградил спецкора РИА Новости за вклад в развитие атомной отрасли
17 мая 2023, 20:50
Отечественная наука сегодня работает на выполнение задач по достижению технологического суверенитета России, необходимого для развития страны и ответа на внешние вызовы. Основные приоритеты научно-технологического развития РФ обозначены в соответствующей стратегии, обновленная редакция которой в конце февраля была утверждена указом президента России Владимира Путина. Стратегия научно-технологического развития РФ по своей значимости приравнивается к стратегии национальной безопасности, подчеркивал ранее глава государства.
Российская академия наук учреждена по распоряжению императора Петра I 8 февраля 1724 года. Целями деятельности РАН являются проведение и развитие фундаментальных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию России; экспертное научное обеспечение деятельности государственных органов и организаций; содействие развитию науки в РФ; укрепление связей между наукой и образованием; распространение научных знаний и повышение престижа науки.
Агентство РИА Новости входит в международную медиагруппу "Россия сегодня".
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
РИА Новости стало самым цитируемым агентством по рейтингу "Медиалогии"
1 февраля, 11:34
 
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