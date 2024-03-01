https://ria.ru/20240301/sychev-1930493734.html

Спецкор РИА Новости получил благодарность РАН за освещение российской науки

Спецкор РИА Новости получил благодарность РАН за освещение российской науки - РИА Новости, 01.03.2024

Спецкор РИА Новости получил благодарность РАН за освещение российской науки

Специальный корреспондент РИА Новости Владимир Сычев получил благодарность Российской академии наук за весомый вклад в освещение достижений российской науки и в РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:52

2024-03-01T14:52

2024-03-01T14:52

наука

наука

риа новости

миа "россия сегодня"

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564228246_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_9299ed3897e268381092575e4c17b4a9.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специальный корреспондент РИА Новости Владимир Сычев получил благодарность Российской академии наук за весомый вклад в освещение достижений российской науки и в связи с 300-летним юбилеем РАН. Торжественная церемония награждения сотрудников СМИ, освещающих российскую науку, прошла в пятницу в здании президиума РАН. Диплом и памятную медаль в честь 300-летия РАН журналисту вручил президент Российской академии наук академик Геннадий Красников. Отечественная наука сегодня работает на выполнение задач по достижению технологического суверенитета России, необходимого для развития страны и ответа на внешние вызовы. Основные приоритеты научно-технологического развития РФ обозначены в соответствующей стратегии, обновленная редакция которой в конце февраля была утверждена указом президента России Владимира Путина. Стратегия научно-технологического развития РФ по своей значимости приравнивается к стратегии национальной безопасности, подчеркивал ранее глава государства. Российская академия наук учреждена по распоряжению императора Петра I 8 февраля 1724 года. Целями деятельности РАН являются проведение и развитие фундаментальных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию России; экспертное научное обеспечение деятельности государственных органов и организаций; содействие развитию науки в РФ; укрепление связей между наукой и образованием; распространение научных знаний и повышение престижа науки. Агентство РИА Новости входит в международную медиагруппу "Россия сегодня".

https://ria.ru/20230517/rosatom-1872494262.html

https://ria.ru/20240201/ria-1924756535.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наука, риа новости, миа "россия сегодня", российская академия наук