Спецкор РИА Новости получил благодарность РАН за освещение российской науки
Спецкор РИА Новости Сычев получил благодарность за освещение достижений науки РФ
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Президиума Российской академии наук в Москве
Здание Президиума Российской академии наук в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специальный корреспондент РИА Новости Владимир Сычев получил благодарность Российской академии наук за весомый вклад в освещение достижений российской науки и в связи с 300-летним юбилеем РАН.
Торжественная церемония награждения сотрудников СМИ, освещающих российскую науку, прошла в пятницу в здании президиума РАН. Диплом и памятную медаль в честь 300-летия РАН журналисту вручил президент Российской академии наук академик Геннадий Красников.
Отечественная наука сегодня работает на выполнение задач по достижению технологического суверенитета России, необходимого для развития страны и ответа на внешние вызовы. Основные приоритеты научно-технологического развития РФ обозначены в соответствующей стратегии, обновленная редакция которой в конце февраля была утверждена указом президента России Владимира Путина. Стратегия научно-технологического развития РФ по своей значимости приравнивается к стратегии национальной безопасности, подчеркивал ранее глава государства.
Российская академия наук учреждена по распоряжению императора Петра I 8 февраля 1724 года. Целями деятельности РАН являются проведение и развитие фундаментальных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию России; экспертное научное обеспечение деятельности государственных органов и организаций; содействие развитию науки в РФ; укрепление связей между наукой и образованием; распространение научных знаний и повышение престижа науки.
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