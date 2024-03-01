https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

Россия дождалась смены элит

Россия дождалась смены элит - РИА Новости, 01.03.2024

Россия дождалась смены элит

Вчера, 29 февраля 2024 года, президент России Владимир Путин сделал это. Ответил на общественный запрос, который стоял перед нами едва ли не все последние 30... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T08:00

2024-03-01T08:00

2024-03-01T14:43

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послание президента федеральному собранию — 2024

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Вчера, 29 февраля 2024 года, президент России Владимир Путин сделал это. Ответил на общественный запрос, который стоял перед нами едва ли не все последние 30 лет и обострился с началом СВО. Этот вопрос обсуждался на кухнях и в дружеских компаниях, в радиостудиях и в ходе общественных дискуссий, об этот вопрос сточили перья лучшие публицисты и политологи. Кто же в России элита? Кто сейчас должен занимать ведущие позиции в обществе, кто должен решать важнейшие задачи страны в настоящем, кто станет опорой и надеждой России в будущем? И часто взоры обращались на тех, кто много лет занимал должности, но с началом СВО показал, что явно не на своем месте: переменил дислокацию на зарубежную или замолчал в испуге. Неужто эти персонажи — элита? Вопрос времени — какая элита нужна суверенной, сильной России?Владимир Путин четко и ясно ответил на этот огромный социальный и культурный запрос, сказав в послании, кто составит новую элиту России: "Подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди". Президент высказался предельно откровенно о кумирах прежних лет, которые отлично себя чувствовали в России вплоть до 24 февраля 2024 года. "Вы знаете, что слово "элита" во многом дискредитировано теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями. Особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике с 1990-х годов. Они точно не элита". После такого вердикта президента те, кто себя узнал в описании, поежились и поняли перспективу: нет и еще раз нет.Разумеется, раз эти люди не связывали будущее свое и детей с Россией, если молчали испуганно, если на их аватарках в сетях стоит флаг другого государства, если они пытаются усидеть на двух стульях, если они и их семьи при первых же сигналах опасности для России бросили все и унеслись на личных самолетах на запасные аэродромы в Лондон и Нью-Йорк и готовы там жить на любых условиях, даже собственноручно убирая свои огромные особняки, — что ж, эти персонажи кто угодно, но только не лучшие люди России.Следом за оценкой Владимир Путин дал и решение — сегодня, 1 марта, стартует кадровая программа "Время героев". И это поистине и управленческая сенсация, и ожидаемое принципиальное решение. Социальный лифт для ветеранов СВО и военнослужащих с высшим образованием и управленческим опытом, система подготовки, где наставниками будут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств и ведомств, главы регионов и крупных российских компаний, — кадровая стажировка мечты. В планах — создать управленческие курсы на базе РАНХиГС и законодательно повысить статус академии. Участники СВО, которые не имеют высшего образования, получат приоритетные возможности для его получения в лучших российских вузах, а те, кто останется служить в армии, будут продвигаться в первую очередь. Президент в послании объявил, что фронтовики пройдут подготовку для того, чтобы в будущем занять самые высокие административные должности. "Россию в будущем можно передать и доверить таким людям, как нынешние герои СВО".Справедливость — вот слово, которое тут же замелькало в ленте соцсетей, в пабликах общественных деятелей, политологов и публицистов. Из всех очевидно популярных решений, которые огласил президент в послании, это решение — о фронтовиках, которые становятся теперь элитой России, — самое популярное. Оно отражает и представление о правильной социальной иерархии, свойственное народу: герою и почет, и уважение, и права. Оно отражает запрос на обновление элит во всех сферах, запрос на приход на все уровни управления людей, для которых интересы родины — приоритет. Ушедшая в историю сегодня, после слов президента, "элита 90-х" всегда говорила о России — "эта страна". Страна, в которой им повезло заработать, но не повезло родиться. Давайте поедем западнее и отвезем туда деньги — вот формула элиты, получившей (не заработавшей) в 90-х огромные состояния. Большинство из этих состояний теперь блокируют финансовые власти Запада. Каста, сделавшая такой выбор, — люди прошлого. Люди настоящего и будущего — фронтовики, волонтеры, труженики, герои. Формула новой элиты, данная президентом, — служение России. Это и задача, и определение принадлежности. Как стать элитой? Служить родине. Причем не только на фронте, но и во всех сферах жизни. Собственно, на таких людях из века в век и стояла Россия.Давайте скажем честно: цена вхождения в элиту для фронтовиков — высочайшая. В начале послания президент попросил почтить минутой молчания наших павших героев. Они — лучшие, соль земли, но они погибли, чтобы Россия могла выстоять. Их товарищам теперь работать на благо страны, помня об ушедших.Слушая послание в этой самой вдохновляющей и острой части (конфликт старого и нового, который разрешает президент в пользу нового, героического, самоотверженного, народного), многие вспомнили о том, что путь в элиту через личный героизм, личные заслуги перед родиной — традиционный для нашей страны. Его не раз проделывали наши предки. Таков был путь в дворянство. Вспомним и опыт послевоенного СССР. Фронтовики стали особой социальной группой, на которой во многом держался советский проект до самого 1991 года. После Победы герои войны массово пошли в гражданские сферы, заняли важнейшие места в сфере управления, стали опорой мирного строительства, пошли учиться — и за несколько лет подняли страну из разрухи. Такой путь проделал мой собственный дед, ушедший на фронт зеленым выпускником артиллерийской школы (четыре месяца ускоренной программы — и в бой), а завершивший фронтовой путь командиром опергруппы ГМЧ фронта. После Победы сдал экзамены в Артиллерийскую академию (ныне — Военная академия ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого), сел за вузовскую парту — и уже через несколько лет стал молодым ученым, математиком и космическим баллистиком, работал на сверхсекретном Байконуре, рассчитывал траектории полета первых космонавтов. Социальный лифт — прямо в космос.У президента — высочайшее чувство историзма. Он умеет принимать решения, отвечающие не просто на социальный запрос, но меняющие знак эпохи. Было — стало. Вчера — завтра. И вот еще вчера мы жили в эпохе, где деньги и статус-символы, обозначающие богатство, роскошь, принадлежность к "высшему обществу", имели приоритетное значение. Однако сейчас знак эпохи поменялся — профессионализм, образование, культура, верность стране, любовь к семье, личная отвага и честь становятся главными. Еще важно — меняется даже язык эпохи. Появляется высокий стиль. Слово "служение" после послания президента звучит во всех СМИ. Еще недавно такое сложно было представить.Что ж, поздравим нас всех с началом новой эпохи. Соответствовать ее требованиям будет очень непросто даже тем, кто хорошо и честно делает свою работу. Но ребятам на фронте намного труднее. И низкий им поклон, как сказал президент. Наша элита прямо сейчас сражается за будущее.

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аналитика, политика, россия, лондон, нью-йорк (город), владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024