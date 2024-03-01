https://ria.ru/20240301/obstrel-1930403509.html

ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область

ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 01.03.2024

ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область

Украинская армия за сутки нанесла 35 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T09:56

2024-03-01T09:56

2024-03-01T09:56

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 1 мар - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 35 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 16 обстрелов жилых районов области", - сообщил источник. Всего под огнем оказались 5 населенных пунктов: Алешки, Князегригорьевка, Каиры, Песчановка, Коробки. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html

https://ria.ru/20240222/obstrel-1928954952.html

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , происшествия