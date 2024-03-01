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ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/obstrel-1930403509.html
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 01.03.2024
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область
Украинская армия за сутки нанесла 35 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:56
2024-03-01T09:56
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 1 мар - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 35 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 16 обстрелов жилых районов области", - сообщил источник. Всего под огнем оказались 5 населенных пунктов: Алешки, Князегригорьевка, Каиры, Песчановка, Коробки. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html
https://ria.ru/20240222/obstrel-1928954952.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область

ВСУ 35 раз за сутки обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 1 мар - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 35 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 16 обстрелов жилых районов области", - сообщил источник.
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Всего под огнем оказались 5 населенных пунктов: Алешки, Князегригорьевка, Каиры, Песчановка, Коробки.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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