https://ria.ru/20240301/moskvich-1930553764.html

В Петербурге задержали москвича с кокаином, устроившего стрельбу

В Петербурге задержали москвича с кокаином, устроившего стрельбу - РИА Новости, 01.03.2024

В Петербурге задержали москвича с кокаином, устроившего стрельбу

Полицией Адмиралтейского района задержан подозреваемый в стрельбе из охолощенного оружия в центре Петербурга житель Москвы, а также у него обнаружен пакетик с... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:28

2024-03-01T17:28

2024-03-01T17:28

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Полицией Адмиралтейского района задержан подозреваемый в стрельбе из охолощенного оружия в центре Петербурга житель Москвы, а также у него обнаружен пакетик с кокаином, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. Сообщение о том, что у дома 24 по Малой Морской улице неизвестный выстрелил в воздух из пистолета, поступило в полицию накануне утром. "Прибывшим на место происшествия нарядом полиции по горячим следам был задержан находившийся в состоянии опьянения 42-летний москвич", - сообщает пресс-служба. В ходе обыска у задержанного был изъят охолощенный пистолет ТТ, еще две единицы охолощенного оружия, а также белый порошок массой 1,95 грамма – кокаин. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Также задержанному вменяется статья 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств).

https://ria.ru/20240301/banany-1930411287.html

https://ria.ru/20240225/strelba-1929387576.html

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