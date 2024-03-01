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В Петербурге задержали москвича с кокаином, устроившего стрельбу - РИА Новости, 01.03.2024
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17:28 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/moskvich-1930553764.html
В Петербурге задержали москвича с кокаином, устроившего стрельбу
В Петербурге задержали москвича с кокаином, устроившего стрельбу - РИА Новости, 01.03.2024
В Петербурге задержали москвича с кокаином, устроившего стрельбу
Полицией Адмиралтейского района задержан подозреваемый в стрельбе из охолощенного оружия в центре Петербурга житель Москвы, а также у него обнаружен пакетик с... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:28
2024-03-01T17:28
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Полицией Адмиралтейского района задержан подозреваемый в стрельбе из охолощенного оружия в центре Петербурга житель Москвы, а также у него обнаружен пакетик с кокаином, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. Сообщение о том, что у дома 24 по Малой Морской улице неизвестный выстрелил в воздух из пистолета, поступило в полицию накануне утром. "Прибывшим на место происшествия нарядом полиции по горячим следам был задержан находившийся в состоянии опьянения 42-летний москвич", - сообщает пресс-служба. В ходе обыска у задержанного был изъят охолощенный пистолет ТТ, еще две единицы охолощенного оружия, а также белый порошок массой 1,95 грамма – кокаин. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Также задержанному вменяется статья 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств).
https://ria.ru/20240301/banany-1930411287.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, москва
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Москва
В Петербурге задержали москвича с кокаином, устроившего стрельбу

В Петербурге задержали москвича с кокаином, устроившего стрельбу в центре города

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Полицией Адмиралтейского района задержан подозреваемый в стрельбе из охолощенного оружия в центре Петербурга житель Москвы, а также у него обнаружен пакетик с кокаином, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
Сообщение о том, что у дома 24 по Малой Морской улице неизвестный выстрелил в воздух из пистолета, поступило в полицию накануне утром.
Эмблема Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В Петербурге в контейнере с бананами нашли наркотики
Вчера, 10:44
«
"Прибывшим на место происшествия нарядом полиции по горячим следам был задержан находившийся в состоянии опьянения 42-летний москвич", - сообщает пресс-служба.
В ходе обыска у задержанного был изъят охолощенный пистолет ТТ, еще две единицы охолощенного оружия, а также белый порошок массой 1,95 грамма – кокаин.
Изъятое оружие направлено на экспертизу.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Также задержанному вменяется статья 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств).
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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