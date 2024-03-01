https://ria.ru/20240301/moldaviya-1930475550.html

Матвиенко заявила, что жителей Молдавии пытаются сделать манкуртами

Матвиенко заявила, что жителей Молдавии пытаются сделать манкуртами - РИА Новости, 01.03.2024

Матвиенко заявила, что жителей Молдавии пытаются сделать манкуртами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала постыдным и циничным то, как нынешние власти Молдавии пытаются "лишить памяти" граждан своей страны... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:47

2024-03-01T13:47

2024-03-01T13:47

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала постыдным и циничным то, как нынешние власти Молдавии пытаются "лишить памяти" граждан своей страны относительно общих с Россией страниц истории, и заявила, что потомки их точно осудят. Матвиенко в пятницу провела встречу с главой гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул. "То, как пытаются лишить памяти молдован, сделать их манкуртами, не помнящими родства, что касается нашей общей истории, нашей общей Победы в Великой Отечественной войне, - это знаете, уже стыдно, цинично, и потомки это точно осудят", - сказала она на встрече. Синонимом выражения "Манкурт, не помнящий родства" является выражение "Иван, не помнящий родства". Согласно роману Чингиза Айтматова "Буранный полустанок" ("И дольше века длится день"), манкурт - это взятый в плен человек, не помнящий ничего из предыдущей жизни.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, валентина матвиенко, евгения гуцул, совет федерации рф