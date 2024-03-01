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В США россиянин Марченко признал вину в закупке товаров двойного назначения

В США россиянин Марченко признал вину в закупке товаров двойного назначения - РИА Новости, 01.03.2024

В США россиянин Марченко признал вину в закупке товаров двойного назначения

Россиянин Максим Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения, сообщил в четверг... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T01:22

2024-03-01T01:22

2024-03-01T05:58

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Россиянин Максим Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения, сообщил в четверг минюст США.По его данным, 51-летний Марченко признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения. Мужчина был арестован в сентябре 2023 года.Совокупное максимальное наказание, которое грозит россиянину, составляет 30 лет тюрьмы. В расследовании данного дела принимало участие ФБР. Ожидается, что приговор вынесут 29 июня в суде Манхэттена.

https://ria.ru/20230801/kislitsin-1887593670.html

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россия, сша, манхэттен, фбр, в мире