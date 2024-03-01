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В США россиянин Марченко признал вину в закупке товаров двойного назначения - РИА Новости, 01.03.2024
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01:22 01.03.2024 (обновлено: 05:58 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/kontrabanda-1930376860.html
В США россиянин Марченко признал вину в закупке товаров двойного назначения
В США россиянин Марченко признал вину в закупке товаров двойного назначения - РИА Новости, 01.03.2024
В США россиянин Марченко признал вину в закупке товаров двойного назначения
Россиянин Максим Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения, сообщил в четверг... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T01:22
2024-03-01T05:58
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Россиянин Максим Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения, сообщил в четверг минюст США.По его данным, 51-летний Марченко признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения. Мужчина был арестован в сентябре 2023 года.Совокупное максимальное наказание, которое грозит россиянину, составляет 30 лет тюрьмы. В расследовании данного дела принимало участие ФБР. Ожидается, что приговор вынесут 29 июня в суде Манхэттена.
https://ria.ru/20230801/kislitsin-1887593670.html
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россия, сша, манхэттен, фбр, в мире
Россия, США, Манхэттен, ФБР, В мире
В США россиянин Марченко признал вину в закупке товаров двойного назначения

Россиянин Марченко признал вину в США в контрабанде товаров двойного назначения

CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10Статуя Фемиды в США
Статуя Фемиды в США - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10
Статуя Фемиды в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Россиянин Максим Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения, сообщил в четверг минюст США.
По его данным, 51-летний Марченко признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения. Мужчина был арестован в сентябре 2023 года.
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Совокупное максимальное наказание, которое грозит россиянину, составляет 30 лет тюрьмы. В расследовании данного дела принимало участие ФБР. Ожидается, что приговор вынесут 29 июня в суде Манхэттена.
 
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