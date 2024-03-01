https://ria.ru/20240301/kontrabanda-1930376860.html
В США россиянин Марченко признал вину в закупке товаров двойного назначения
В США россиянин Марченко признал вину в закупке товаров двойного назначения - РИА Новости, 01.03.2024
В США россиянин Марченко признал вину в закупке товаров двойного назначения
Россиянин Максим Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения, сообщил в четверг... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T01:22
2024-03-01T01:22
2024-03-01T05:58
россия
сша
манхэттен
фбр
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/44/1499524450_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_889029a23bb3e9dad29606552a583548.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Россиянин Максим Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения, сообщил в четверг минюст США.По его данным, 51-летний Марченко признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения. Мужчина был арестован в сентябре 2023 года.Совокупное максимальное наказание, которое грозит россиянину, составляет 30 лет тюрьмы. В расследовании данного дела принимало участие ФБР. Ожидается, что приговор вынесут 29 июня в суде Манхэттена.
https://ria.ru/20230801/kislitsin-1887593670.html
россия
сша
манхэттен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/44/1499524450_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d34f9872aea879cb372d3d5e0d56323c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, манхэттен, фбр, в мире
Россия, США, Манхэттен, ФБР, В мире
В США россиянин Марченко признал вину в закупке товаров двойного назначения
Россиянин Марченко признал вину в США в контрабанде товаров двойного назначения