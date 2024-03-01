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Кинофестиваль "Маяк" пройдет с 5 по 10 октября

Кинофестиваль "Маяк" пройдет с 5 по 10 октября - РИА Новости, 01.03.2024

Кинофестиваль "Маяк" пройдет с 5 по 10 октября

Второй фестиваль актуального российского кино "Маяк" пройдет в этом году с 5 по 10 октября в Геленджике, сообщил исполнительный директор фонда "Кинопрайм",... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:49

2024-03-01T13:49

2024-03-01T13:49

геленджик

россия

культура

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Второй фестиваль актуального российского кино "Маяк" пройдет в этом году с 5 по 10 октября в Геленджике, сообщил исполнительный директор фонда "Кинопрайм", продюсер фестиваля Антон Малышев. "В этом году делать будем с 5 по 10 октября. В этом году мы точно не будем его расширять, это связано с концепцией и логистикой в том числе", - сказал он на конференции в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. По его словам, в этом году организаторы будут внимательнее относиться к отбору фильмов и у них будет больше времени успеть с отработать министерством культуры РФ вопрос прокатных удостоверений. Кинофестиваль "Маяк" проходил в Геленджике в 2023 году с 5 по 9 октября. На смотрах было представлено 11 картин в семи номинациях - "Гран-при кинофестиваля - Лучший фильм", "Лучшая работа режиссера", "Лучший сценарий", "Лучшая работа оператора", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль" и "Лучший дебют".

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