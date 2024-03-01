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Кинофестиваль "Маяк" пройдет с 5 по 10 октября - РИА Новости, 01.03.2024
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Культура
 
13:49 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/kinofestival-1930476228.html
Кинофестиваль "Маяк" пройдет с 5 по 10 октября
Кинофестиваль "Маяк" пройдет с 5 по 10 октября - РИА Новости, 01.03.2024
Кинофестиваль "Маяк" пройдет с 5 по 10 октября
Второй фестиваль актуального российского кино "Маяк" пройдет в этом году с 5 по 10 октября в Геленджике, сообщил исполнительный директор фонда "Кинопрайм",... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:49
2024-03-01T13:49
геленджик
россия
культура
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Второй фестиваль актуального российского кино "Маяк" пройдет в этом году с 5 по 10 октября в Геленджике, сообщил исполнительный директор фонда "Кинопрайм", продюсер фестиваля Антон Малышев. "В этом году делать будем с 5 по 10 октября. В этом году мы точно не будем его расширять, это связано с концепцией и логистикой в том числе", - сказал он на конференции в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. По его словам, в этом году организаторы будут внимательнее относиться к отбору фильмов и у них будет больше времени успеть с отработать министерством культуры РФ вопрос прокатных удостоверений. Кинофестиваль "Маяк" проходил в Геленджике в 2023 году с 5 по 9 октября. На смотрах было представлено 11 картин в семи номинациях - "Гран-при кинофестиваля - Лучший фильм", "Лучшая работа режиссера", "Лучший сценарий", "Лучшая работа оператора", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль" и "Лучший дебют".
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геленджик, россия
Геленджик, Россия, Культура
Кинофестиваль "Маяк" пройдет с 5 по 10 октября

Продюсер Малышев: кинофестиваль "Маяк" пройдет с 5 по 10 октября

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПодсветка на павильоне №1 "Центральный"
Подсветка на павильоне №1 Центральный
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Подсветка на павильоне №1 "Центральный"
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Второй фестиваль актуального российского кино "Маяк" пройдет в этом году с 5 по 10 октября в Геленджике, сообщил исполнительный директор фонда "Кинопрайм", продюсер фестиваля Антон Малышев.
«
"В этом году делать будем с 5 по 10 октября. В этом году мы точно не будем его расширять, это связано с концепцией и логистикой в том числе", - сказал он на конференции в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
По его словам, в этом году организаторы будут внимательнее относиться к отбору фильмов и у них будет больше времени успеть с отработать министерством культуры РФ вопрос прокатных удостоверений.
Кинофестиваль "Маяк" проходил в Геленджике в 2023 году с 5 по 9 октября. На смотрах было представлено 11 картин в семи номинациях - "Гран-при кинофестиваля - Лучший фильм", "Лучшая работа режиссера", "Лучший сценарий", "Лучшая работа оператора", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль" и "Лучший дебют".
Залог будущего: самые яркие события недели на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.

Выступление Театра танца и костюма Эдегей

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.

Вручение просветительской награды Знание.Премия

Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".

Открытый разговор о важном Есть такая профессия - Родину защищать

Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.

Торжественное открытие Дня детской цифровой безопасности

На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
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Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

Премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак на Международной выставке-форуме Россия

Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.

Свадьба в традициях Белгородской области, представленная театральным коллективом

Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.

Разговоры о важном с Яной Чуриковой, павильон №34 Российский космос: создавая будущее

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.

Вручение просветительской награды Знание.Премия

Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.

Солисты балета Большого театра Ани Туразашвили и Александр Волчков

В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Олег Артемьев на презентации Международного фестиваля кино о космосе Циолковский

На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

Посетитель в капсуле с роботом

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.

Демонстрация коллекции одежды тамбовского дизайнера

В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
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Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".

Торжественная церемония вручения просветительской награды Знание.Премия

Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".

Специальный показ фильма Русский реактор и встреча с автором Александром Залдастановым

Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.

Павильон №46 Энергия жизни

В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
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