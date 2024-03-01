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На Всемирном фестивале молодежи представили инновационные продукты
На Всемирном фестивале молодежи представили инновационные продукты - РИА Новости, 01.03.2024
На Всемирном фестивале молодежи представили инновационные продукты
Около 200 молодежных инновационных проектов увидели гости Всемирного фестиваля молодежи на экспозиции Международного технологического хаба ("International... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:01
2024-03-01T18:01
2024-03-01T18:01
российский экспортный центр (рэц)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
сергей кириенко
россия
технологии
вэб.рф (вэб)
бренд сделано в россии (made in russia)
экономика
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Около 200 молодежных инновационных проектов увидели гости Всемирного фестиваля молодежи на экспозиции Международного технологического хаба ("International Technology Hub"), проходящего на федеральной территории "Сириус". В день открытия посетителям презентовали водный велосипед. Это инновационная разработка компании российских инженеров из Ярославля. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) оказывает им поддержку в рамках программы "Сделано в России".С историей создания спортивного снаряда и его возможностями посетителей познакомил тренер Даниэль Коетцер и Президент компании-производителя Александр Кучменко. Оценить инновационный продукт уже успел Первый заместитель Руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.Разработчики считают, что плавание с водным велосипедом может стать новым национальным видом спорта.Экспозиция "International Technology Hub" открыта на платформе Международного фестиваля молодежного научно-технического творчества "От Винта!".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), всемирный фестиваль молодежи — 2024, сергей кириенко, россия, технологии, вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia), экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Сергей Кириенко, Россия, Технологии, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Бренд Сделано в России (Made in Russia), Экономика