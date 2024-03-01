https://ria.ru/20240301/innovatsii-1930562707.html

На Всемирном фестивале молодежи представили инновационные продукты

На Всемирном фестивале молодежи представили инновационные продукты - РИА Новости, 01.03.2024

На Всемирном фестивале молодежи представили инновационные продукты

Около 200 молодежных инновационных проектов увидели гости Всемирного фестиваля молодежи на экспозиции Международного технологического хаба ("International... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:01

2024-03-01T18:01

2024-03-01T18:01

российский экспортный центр (рэц)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

сергей кириенко

россия

технологии

вэб.рф (вэб)

бренд сделано в россии (made in russia)

экономика

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Около 200 молодежных инновационных проектов увидели гости Всемирного фестиваля молодежи на экспозиции Международного технологического хаба ("International Technology Hub"), проходящего на федеральной территории "Сириус". В день открытия посетителям презентовали водный велосипед. Это инновационная разработка компании российских инженеров из Ярославля. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) оказывает им поддержку в рамках программы "Сделано в России".С историей создания спортивного снаряда и его возможностями посетителей познакомил тренер Даниэль Коетцер и Президент компании-производителя Александр Кучменко. Оценить инновационный продукт уже успел Первый заместитель Руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.Разработчики считают, что плавание с водным велосипедом может стать новым национальным видом спорта.Экспозиция "International Technology Hub" открыта на платформе Международного фестиваля молодежного научно-технического творчества "От Винта!".

https://radiosputnik.ru/20240301/knigi-1930525054.html

россия

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), всемирный фестиваль молодежи — 2024, сергей кириенко, россия, технологии, вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia), экономика