https://ria.ru/20240301/gorlovka-1930416789.html

ВСУ снова обстреляли Горловку

ВСУ снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 01.03.2024

ВСУ снова обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили еще четыре кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T10:56

2024-03-01T10:56

2024-03-01T10:56

специальная военная операция на украине

горловка

украина

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще четыре кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. Ранее в пятницу представительство сообщало, что ВСУ выпустили по этому району 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, в том числе и кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240229/svo-1930310355.html

https://ria.ru/20240226/obstrel-1929516560.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, донецкая народная республика, происшествия