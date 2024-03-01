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ВСУ снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/gorlovka-1930416789.html
ВСУ снова обстреляли Горловку
ВСУ снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 01.03.2024
ВСУ снова обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили еще четыре кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:56
2024-03-01T10:56
специальная военная операция на украине
горловка
украина
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще четыре кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. Ранее в пятницу представительство сообщало, что ВСУ выпустили по этому району 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, в том числе и кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240229/svo-1930310355.html
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горловка, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ снова обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили еще четыре кассетных снаряда по Горловке

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще четыре кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном представительства.
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29 февраля, 17:06
Ранее в пятницу представительство сообщало, что ВСУ выпустили по этому району 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, в том числе и кассетного типа.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Фрагменты ракеты JROF HEF в Киевском районе Донецка. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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