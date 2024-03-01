Захарова заявила, что руководство Германии "осатанело"
Захарова: руководство Германии ссылается на опыт Третьего Рейха
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запись разговора немецких офицеров, появившуюся в распоряжении российских журналистов.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
"Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха! Да они вообще уже осатанели!", - написала Захарова.
В частности, официальный представитель российского МИД обращается к словам инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца, который заявил, что Германия "сейчас ведет войну, в которой используется гораздо больше современных технологий, чем в нашем старом добром "люфтваффе"".