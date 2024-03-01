Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила, что руководство Германии "осатанело" - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 01.03.2024 (обновлено: 15:37 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930494951.html
Захарова заявила, что руководство Германии "осатанело"
Захарова заявила, что руководство Германии "осатанело" - РИА Новости, 01.03.2024
Захарова заявила, что руководство Германии "осатанело"
Немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запись... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:56
2024-03-01T15:37
германия
россия
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
в мире
мария захарова
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_34b679a75e5a1b1b189f7406a9745cb8.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запись разговора немецких офицеров, появившуюся в распоряжении российских журналистов.Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост."Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха! Да они вообще уже осатанели!", - написала Захарова.В частности, официальный представитель российского МИД обращается к словам инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца, который заявил, что Германия "сейчас ведет войну, в которой используется гораздо больше современных технологий, чем в нашем старом добром "люфтваффе"".
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_8fc897d65caf0db185ff5ed71ed03a5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, мария захарова, маргарита симоньян
Германия, Россия, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, В мире, Мария Захарова, Маргарита Симоньян
Захарова заявила, что руководство Германии "осатанело"

Захарова: руководство Германии ссылается на опыт Третьего Рейха

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запись разговора немецких офицеров, появившуюся в распоряжении российских журналистов.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
"Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха! Да они вообще уже осатанели!", - написала Захарова.
В частности, официальный представитель российского МИД обращается к словам инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца, который заявил, что Германия "сейчас ведет войну, в которой используется гораздо больше современных технологий, чем в нашем старом добром "люфтваффе"".
Бригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту
Вчера, 14:17
 
ГерманияРоссияРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостВ миреМария ЗахароваМаргарита Симоньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала