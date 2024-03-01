https://ria.ru/20240301/germaniya-1930494951.html

Захарова заявила, что руководство Германии "осатанело"

Захарова заявила, что руководство Германии "осатанело" - РИА Новости, 01.03.2024

Захарова заявила, что руководство Германии "осатанело"

Немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запись... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:56

2024-03-01T14:56

2024-03-01T15:37

германия

россия

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

в мире

мария захарова

маргарита симоньян

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запись разговора немецких офицеров, появившуюся в распоряжении российских журналистов.Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост."Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха! Да они вообще уже осатанели!", - написала Захарова.В частности, официальный представитель российского МИД обращается к словам инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца, который заявил, что Германия "сейчас ведет войну, в которой используется гораздо больше современных технологий, чем в нашем старом добром "люфтваффе"".

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, россия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, мария захарова, маргарита симоньян