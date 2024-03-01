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Президент Финляндии заявил о готовности к "трудным решениям" - РИА Новости, 01.03.2024
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16:08 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/finlyandiya-1930525567.html
Президент Финляндии заявил о готовности к "трудным решениям"
Президент Финляндии заявил о готовности к "трудным решениям" - РИА Новости, 01.03.2024
Президент Финляндии заявил о готовности к "трудным решениям"
Вступивший в должность президента Финляндии Александер Стубб в своей инаугурационной речи заявил о своей готовности к трудным решениям ради безопасности страны. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:08
2024-03-01T16:08
в мире
финляндия
александр стубб
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вступивший в должность президента Финляндии Александер Стубб в своей инаугурационной речи заявил о своей готовности к трудным решениям ради безопасности страны. "Мы много говорим об оружии, боеприпасах и армии. Это, конечно, потому, что мы живем в мире, где идут войны в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Однако воинственная риторика не должна заслонять тот факт, что мы, финны, - миролюбивый народ. И главная задача президента республики - обеспечить сохранение мира в Финляндии при любых обстоятельствах. Я обещаю это сделать, но в случае сложной ситуации я также готов принять трудные решения, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", - сказал Стубб, выступая в парламенте на церемонии инаугурации. Трансляция велась на финском телевидении. Стубб на своей первой пресс-конференции после победы на выборах заявил, что у Финляндии не будет отношений с Россией, пока не завершится конфликт на Украине. Он также отметил, что продолжит линию своего предшественника Ниинистё по поддержке Украины. Стубб неоднократно подчеркивал важность вступления страны в Североатлантический альянс, которое, по его словам, укрепило безопасность Финляндии. Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил общественному вещателю Yle, что Финляндия, передавая Украине оружие, не запрещала применять его по территории России. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил РИА Новости, что Россия ответит Финляндии, если Хельсинки не опровергнет озвученное разрешение Киеву наносить удары по российской территории финским оружием.
https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html
https://ria.ru/20240212/stubb-1926838230.html
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в мире, финляндия, александр стубб
В мире, Финляндия, Александр Стубб
Президент Финляндии заявил о готовности к "трудным решениям"

Стубб заявил, что готов к трудным решениям ради безопасности Финляндии

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вступивший в должность президента Финляндии Александер Стубб в своей инаугурационной речи заявил о своей готовности к трудным решениям ради безопасности страны.
"Мы много говорим об оружии, боеприпасах и армии. Это, конечно, потому, что мы живем в мире, где идут войны в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Однако воинственная риторика не должна заслонять тот факт, что мы, финны, - миролюбивый народ. И главная задача президента республики - обеспечить сохранение мира в Финляндии при любых обстоятельствах. Я обещаю это сделать, но в случае сложной ситуации я также готов принять трудные решения, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", - сказал Стубб, выступая в парламенте на церемонии инаугурации. Трансляция велась на финском телевидении.
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Стубб на своей первой пресс-конференции после победы на выборах заявил, что у Финляндии не будет отношений с Россией, пока не завершится конфликт на Украине. Он также отметил, что продолжит линию своего предшественника Ниинистё по поддержке Украины. Стубб неоднократно подчеркивал важность вступления страны в Североатлантический альянс, которое, по его словам, укрепило безопасность Финляндии.
Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил общественному вещателю Yle, что Финляндия, передавая Украине оружие, не запрещала применять его по территории России. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил РИА Новости, что Россия ответит Финляндии, если Хельсинки не опровергнет озвученное разрешение Киеву наносить удары по российской территории финским оружием.
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