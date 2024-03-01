https://ria.ru/20240301/festival-1930592825.html

Более тысячи лучших проводников поездов обслуживают гостей ВФМ

Более тысячи лучших проводников поездов обслуживают гостей ВФМ - РИА Новости, 01.03.2024

Более тысячи лучших проводников поездов обслуживают гостей ВФМ

Более 1 тысячи лучших проводников, прошедших специальную подготовку обслуживают в поездах участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходит на... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T20:09

2024-03-01T20:09

2024-03-01T20:38

адлер

сочи

владимир путин

северо-кавказская железная дорога

россия

ржд

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930499074_0:191:3301:2048_1920x0_80_0_0_de45ffd97e2d86d051f1762fe0cdd09a.jpg

СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Более 1 тысячи лучших проводников, прошедших специальную подготовку обслуживают в поездах участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходит на федеральной территории Сириус, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. Отмечается, что уже несколько дней на вокзальные комплексы Адлер, Сочи и Олимпийский парк прибывают российские и иностранные делегаты. Корпоративные волонтёры РЖД и представители других волонтёрских организаций обеспечивают на вокзалах прибывающим самый тёплый приём и сопровождают их, оказывают информационную поддержку и создают атмосферу праздника. Также в пути для гостей создают комфорт и уют. "Все поезда сформированы из комфортабельных вагонов. Обслуживают пассажиров более тысячи лучших проводников, прошедших специальную подготовку и инструктаж", - говорится в сообщении. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

адлер

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

адлер, сочи, владимир путин, северо-кавказская железная дорога, россия, ржд, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024