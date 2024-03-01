В Сириусе презентовали экипировку участников Всемирного фестиваля молодежи

СИРИУС, 1 мар - РИА Новости. Презентация экипировки участников Всемирного фестиваля молодежи прошла в университете "Сириус", зарубежным и российским участникам презентовали одежду бренда "Береги", разработанную молодой семейной парой, передает корреспондент РИА Новости. На подиуме, оборудованном прямо на взлетной полосе под макетом самолета МС-21, представленного авиакомпанией "Аэрофлот", в экипировке "Береги" продефилировали модели. По словам создателей бренда, созданного в 2013 году на полуострове Камчатка, Тараса и Татьяны Шарыга, участие в фестивале дало возможность осуществить свою мечту - донести до большого количества людей понимание о сохранности природы и всего человеческого. Кроме того, как отметил Тарас Шарыга, идеологическая направленность фестиваля совпадает с посылом бренда, одежда которого строится по принципу отражения природных начал - бережное отношение к фауне, традициям, коммуникации между людьми. Все это, по словам авторов экипировки, кроется в лесах, тихих водах океана, ставшими вдохновением для создания одежды участников фестиваля. Поэтому цветовая гамма одежды для участников фестиваля, обслуживающего персонала и волонтеров, отражает цвета, в первую очередь, характеризующие природу: желтый, оранжевый, зеленый, синий, сиреневый. "Очень классные ребята, которые являются создателями экипировки для разных клиентских групп, очень классная концепция, мы специально пошли по пути привлечения молодых, талантливых, классных ребят, которые создали свой бренд с нуля, создали его в России", - сказала журналистам в рамках церемонии презентации экипировки руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева. Она подчеркнула, что тема экологии напрямую сопряжена с просветительскими программами фестиваля, где придерживаются в том числе правил нулевого углеродного следа, используют биоразлагаемую посуду. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Презентация одежды бренда "Береги" на Всемирном фестивале молодёжи
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СИРИУС, 1 мар - РИА Новости. Презентация экипировки участников Всемирного фестиваля молодежи прошла в университете "Сириус", зарубежным и российским участникам презентовали одежду бренда "Береги", разработанную молодой семейной парой, передает корреспондент РИА Новости.
На подиуме, оборудованном прямо на взлетной полосе под макетом самолета МС-21, представленного авиакомпанией "Аэрофлот", в экипировке "Береги" продефилировали модели.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы – вместе с Россией!".
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы – вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы – вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
По словам создателей бренда, созданного в 2013 году на полуострове Камчатка, Тараса и Татьяны Шарыга, участие в фестивале дало возможность осуществить свою мечту - донести до большого количества людей понимание о сохранности природы и всего человеческого.
Кроме того, как отметил Тарас Шарыга, идеологическая направленность фестиваля совпадает с посылом бренда, одежда которого строится по принципу отражения природных начал - бережное отношение к фауне, традициям, коммуникации между людьми.
Все это, по словам авторов экипировки, кроется в лесах, тихих водах океана, ставшими вдохновением для создания одежды участников фестиваля. Поэтому цветовая гамма одежды для участников фестиваля, обслуживающего персонала и волонтеров, отражает цвета, в первую очередь, характеризующие природу: желтый, оранжевый, зеленый, синий, сиреневый.
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"Очень классные ребята, которые являются создателями экипировки для разных клиентских групп, очень классная концепция, мы специально пошли по пути привлечения молодых, талантливых, классных ребят, которые создали свой бренд с нуля, создали его в России", - сказала журналистам в рамках церемонии презентации экипировки руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.
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Она подчеркнула, что тема экологии напрямую сопряжена с просветительскими программами фестиваля, где придерживаются в том числе правил нулевого углеродного следа, используют биоразлагаемую посуду.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента РоссииВладимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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