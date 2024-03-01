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Санду рассказала, в каком случае Молдавию ждет нехватка электроэнергии - РИА Новости, 01.03.2024
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16:21 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/elektroenergiya-1930529981.html
Санду рассказала, в каком случае Молдавию ждет нехватка электроэнергии
Санду рассказала, в каком случае Молдавию ждет нехватка электроэнергии - РИА Новости, 01.03.2024
Санду рассказала, в каком случае Молдавию ждет нехватка электроэнергии
Молдавия столкнется с дефицитом электроэнергии, если Украина откажется от транзита российского газа, поскольку ее производство зависит от энергоресурса из... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:21
2024-03-01T16:21
экономика
молдавия
украина
кишинев
майя санду
нафтогаз украины
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Молдавия столкнется с дефицитом электроэнергии, если Украина откажется от транзита российского газа, поскольку ее производство зависит от энергоресурса из России, считает президент республики Майя Санду. Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. "По информации, которая у меня есть, нет окончательного решения о прекращении транзита российского газа через территорию Украины. Соответственно - нельзя сказать, будет транзит или нет. У нас есть где купить газ, вопрос лишь в его цене, но будет проблема с электроэнергией", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV. По ее словам, на сегодняшний день Приднестровье обеспечивает Молдавию электроэнергией, которая производится за счет недорогого российского газа. Если использовать его будет невозможно из-за прекращения транзита и закупки топлива у альтернативных источников, то Кишиневу придется искать и новые пути получения электроэнергии. На сегодняшний день власти рассматривают два основных варианта. "Румыния пока не может обеспечить работоспособность молдавской энергосистемы, власти работают над этим, но понадобится примерно год-полтора… Надеюсь, что мы сможем вернуться к закупкам электроэнергии на Украине", добавила Санду отметив, что могут быть рассмотрены и другие варианты. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема, что нужен для молдавских потребителей.
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924128599.html
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экономика, молдавия, украина, кишинев, майя санду, нафтогаз украины, молдовагаз, газпром
Экономика, Молдавия, Украина, Кишинев, Майя Санду, Нафтогаз Украины, Молдовагаз, Газпром
Санду рассказала, в каком случае Молдавию ждет нехватка электроэнергии

Санду: Молдавию ждет дефицит электроэнергии, если прекратится транзит газа из РФ

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Молдавия столкнется с дефицитом электроэнергии, если Украина откажется от транзита российского газа, поскольку ее производство зависит от энергоресурса из России, считает президент республики Майя Санду.
Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
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"По информации, которая у меня есть, нет окончательного решения о прекращении транзита российского газа через территорию Украины. Соответственно - нельзя сказать, будет транзит или нет. У нас есть где купить газ, вопрос лишь в его цене, но будет проблема с электроэнергией", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.
По ее словам, на сегодняшний день Приднестровье обеспечивает Молдавию электроэнергией, которая производится за счет недорогого российского газа. Если использовать его будет невозможно из-за прекращения транзита и закупки топлива у альтернативных источников, то Кишиневу придется искать и новые пути получения электроэнергии. На сегодняшний день власти рассматривают два основных варианта. "Румыния пока не может обеспечить работоспособность молдавской энергосистемы, власти работают над этим, но понадобится примерно год-полтора… Надеюсь, что мы сможем вернуться к закупкам электроэнергии на Украине", добавила Санду отметив, что могут быть рассмотрены и другие варианты.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема, что нужен для молдавских потребителей.
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Источник: ЕС не делал России предложений по транзиту газа через Украину
22 февраля, 11:41
 
ЭкономикаМолдавияУкраинаКишиневМайя СандуНафтогаз УкраиныМолдовагазГазпром
 
 
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