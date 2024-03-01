https://ria.ru/20240301/ekstraditsiya-1930382966.html

Аргентина экстрадировала россиянку, похитившую более 150 миллионов рублей

Аргентина экстрадировала россиянку, похитившую более 150 миллионов рублей - РИА Новости, 01.03.2024

Аргентина экстрадировала россиянку, похитившую более 150 миллионов рублей

Экс-руководителя риелторского агентства Людмилу Авдюхину, похитившую более 150 миллионов рублей, экстрадировали из Аргентины в Россию, россиянка находилась в... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T03:47

2024-03-01T03:47

2024-03-01T09:22

происшествия

россия

аргентина

буэнос-айрес (город)

интерпол

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ирина волк

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Экс-руководителя риелторского агентства Людмилу Авдюхину, похитившую более 150 миллионов рублей, экстрадировали из Аргентины в Россию, россиянка находилась в международном розыске по обвинению в мошенничестве, сообщила представитель МВД России Ирина Волк."Сегодня в аэропорту города Буэнос-Айреса представители правоохранительных органов Аргентинской Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Людмилу Авдюхину", - говорится в сообщении. По ее словам, в 2022 году разыскиваемая была руководителем риелторского агентства в Барнауле. По версии следствия, у покупателей недвижимости она брала на хранение крупные суммы для дальнейшей передачи продавцам. Кроме того, Авдюхина получала деньги клиентов фирмы, предлагая им выгодные инвестиции в приобретение недвижимости. Выполнять условия заключенных сделок она не собиралась."В итоге женщина похитила более 150 миллионов рублей, после чего скрылась от правосудия за границей. В отношении фигурантки... расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В прошлом году благодаря задействованию каналов Интерпола было установлено местонахождение Авдюхиной, она задержана на территории Аргентины", - рассказала Волк.

https://ria.ru/20240207/ubiystvo-1925980068.html

россия

аргентина

буэнос-айрес (город)

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происшествия, россия, аргентина, буэнос-айрес (город), интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ирина волк