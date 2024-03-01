https://ria.ru/20240301/bezopasnost-1930393153.html

Запад зациклен на Украине, считает эксперт

Запад зациклен на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2024

Запад зациклен на Украине, считает эксперт

Запад сегодня сфокусирован на конфликте на Украине, и это блокирует все дискуссии о новой международной архитектуре безопасности, заявил РИА Новости эксперт по... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T08:15

2024-03-01T08:15

2024-03-01T08:15

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 1 мар – РИА Новости. Запад сегодня сфокусирован на конфликте на Украине, и это блокирует все дискуссии о новой международной архитектуре безопасности, заявил РИА Новости эксперт по оборонной политике и безопасности французского Института международных и стратегических отношений (IRIS), генерал Жан-Клод Аллар, комментируя слова президента России Владимира Путина о необходимости формировать новый "контур мировой безопасности". По мнению эксперта, необходимость построения новой архитектуры европейской и мировой безопасности - это "основополагающий вопрос". "Сегодня есть две проблемы: конфликт на Украине и архитектура мировой безопасности. Она необходима. Конфликт на Украине должен быть решен, но затем последует эта другая проблема. Сегодня Запад сфокусирован на конфликте на Украине, и это блокирует все дискуссии о новой международной архитектуре безопасности. Запад с подозрением относится к началу дискуссий, которые отодвинут на второй план конфликт на Украине", - сказал Аллар. По его мнению, Россия должна приоткрыть дверь для этого диалога, выдвинув ряд предложений по решению украинского конфликта. По словам военного, муссирование образа России как угрозы странам НАТО - это часть политики Запада, который, как и Россия, находится в "логике стратегий". "Путин раньше говорил, что размещение ПРО в Румынии – это угроза России, как и расширение НАТО. У всех есть свое видение безопасности собственного государства, потенциальной угрозы безопасности, которую могут представлять действия соседних стран. Помимо конфликта на Украине, необходимо прекратить эту политику перекрытия возможностей других", - отметил он. Западные страны используют "российскую угрозу", чтобы наращивать военные бюджеты, но это не означает, что они готовы к агрессии в отношении России, считает эксперт. "Запад должен выработать точную коллективную позицию по отношению к своему "врагу": Запад поддерживает Украину, а Россия воюет с Украиной. Западным странам необходимо это говорить. В течение долгого времени они игнорировали свои оборонные возможности. Бюджеты урезались, производственные мощности снижались, мы это видим сегодня, не имея возможности производить снаряды. Поэтому крупным западным странам необходимо иметь вооружения, отвечающие современным вызовам. Так что в целом западные страны в свете разоружения должны были воссоздать потенциал своего производства и армий", - сообщил Аллар. По мнению военного, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных на Украину лишены всякой поддержки. "Он очень быстро и жестко был отвергнут другими западными странами, НАТО и, главное, США. Эта декларация была сделана в сослагательном наклонении и в отсутствие продуманности и координации с другими странами. Я думаю, что Запад не изменил своих позиций. Заявления такого рода не могут быть восприняты серьезно, если они до этого не были изучены совместно с другими странами, которые могли бы внести свой вклад в это. Напротив, на мой взгляд, такие декларации могут вызвать тревогу среди западных стран", - заключил он. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.

https://ria.ru/20240229/bezopasnost-1930351645.html

https://ria.ru/20240220/putin-1928548373.html

https://ria.ru/20240123/belorussiya-1923075648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, нато, евросоюз, в мире