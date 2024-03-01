https://ria.ru/20240301/bespilotnik-1930453777.html
В Минобороны рассказали подробности уничтожения дрона под Белгородом
В Минобороны рассказали подробности уничтожения дрона под Белгородом - РИА Новости, 01.03.2024
В Минобороны рассказали подробности уничтожения дрона под Белгородом
Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:38
2024-03-01T12:38
2024-03-01T12:38
белгород
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Первого марта около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в министерстве сообщили об уничтожении украинского дрона над регионом ночью 1 марта.
https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородская область, россия, происшествия
Белгород, Белгородская область, Россия, Происшествия
В Минобороны рассказали подробности уничтожения дрона под Белгородом
Минобороны: ПВО в Белгородской области уничтожила еще один беспилотник