https://ria.ru/20240301/bespilotnik-1930453777.html

В Минобороны рассказали подробности уничтожения дрона под Белгородом

В Минобороны рассказали подробности уничтожения дрона под Белгородом - РИА Новости, 01.03.2024

В Минобороны рассказали подробности уничтожения дрона под Белгородом

Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:38

2024-03-01T12:38

2024-03-01T12:38

белгород

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Первого марта около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в министерстве сообщили об уничтожении украинского дрона над регионом ночью 1 марта.

https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html

белгород

белгородская область

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Варвара Скокшина

белгород, белгородская область, россия, происшествия