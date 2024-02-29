https://ria.ru/20240229/zagryaznenie-1930259578.html

Путин заявил о необходимости снижения уровня загрязнения рек в России

Путин заявил о необходимости снижения уровня загрязнения рек в России - РИА Новости, 29.02.2024

Путин заявил о необходимости снижения уровня загрязнения рек в России

За последние пять лет очищены тысячи километров рек, теперь необходимо вдвое снизить уровень загрязнения основных рек в России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:35

2024-02-29T14:35

2024-02-29T14:35

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. За последние пять лет очищены тысячи километров рек, теперь необходимо вдвое снизить уровень загрязнения основных рек в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "За последние пять лет очищены тысячи километров рек и берегов, почти наполовину сокращены грязные стоки в Волгу. Теперь предлагаю поставить цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/tochki-1930239010.html

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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024