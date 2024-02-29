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Путин заявил о необходимости снижения уровня загрязнения рек в России - РИА Новости, 29.02.2024
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14:35 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/zagryaznenie-1930259578.html
Путин заявил о необходимости снижения уровня загрязнения рек в России
Путин заявил о необходимости снижения уровня загрязнения рек в России - РИА Новости, 29.02.2024
Путин заявил о необходимости снижения уровня загрязнения рек в России
За последние пять лет очищены тысячи километров рек, теперь необходимо вдвое снизить уровень загрязнения основных рек в России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:35
2024-02-29T14:35
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. За последние пять лет очищены тысячи километров рек, теперь необходимо вдвое снизить уровень загрязнения основных рек в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "За последние пять лет очищены тысячи километров рек и берегов, почти наполовину сокращены грязные стоки в Волгу. Теперь предлагаю поставить цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Путин заявил о необходимости снижения уровня загрязнения рек в России

Путин: нужно вдвое снизить уровень загрязнения рек в России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. За последние пять лет очищены тысячи километров рек, теперь необходимо вдвое снизить уровень загрязнения основных рек в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"За последние пять лет очищены тысячи километров рек и берегов, почти наполовину сокращены грязные стоки в Волгу. Теперь предлагаю поставить цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.
Путин о планах по ликвидации экологически опасных точек в России - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин рассказал о планах по ликвидации экологически опасных точек в России
Вчера, 14:01
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
 
РоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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