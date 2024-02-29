https://ria.ru/20240229/zagryaznenie-1930259578.html
Путин заявил о необходимости снижения уровня загрязнения рек в России
Путин заявил о необходимости снижения уровня загрязнения рек в России - РИА Новости, 29.02.2024
Путин заявил о необходимости снижения уровня загрязнения рек в России
За последние пять лет очищены тысячи километров рек, теперь необходимо вдвое снизить уровень загрязнения основных рек в России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:35
2024-02-29T14:35
2024-02-29T14:35
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. За последние пять лет очищены тысячи километров рек, теперь необходимо вдвое снизить уровень загрязнения основных рек в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "За последние пять лет очищены тысячи километров рек и берегов, почти наполовину сокращены грязные стоки в Волгу. Теперь предлагаю поставить цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин заявил о необходимости снижения уровня загрязнения рек в России
Путин: нужно вдвое снизить уровень загрязнения рек в России