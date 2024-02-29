https://ria.ru/20240229/vuzy-1930220229.html

Путин призвал повышать потенциал и качество вузов

Путин призвал повышать потенциал и качество вузов - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал повышать потенциал и качество вузов

Важно повысить потенциал и качество вузов, поддержать те, которые стремятся к развитию, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:29

2024-02-29T13:29

2024-02-29T13:29

образование - общество

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Важно повысить потенциал и качество вузов, поддержать те, которые стремятся к развитию, заявил Владимир Путин. "Важно повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать ВУЗы, которые стремятся к развитию", - сказал он в ходе оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, на это направлена программа "Приоритет 2030", финансирование которой рассчитано до конца 2024 года. "Безусловно, предлагаю продлить ее еще на 6 лет и выделить дополнительно порядка 190 миллиардов рублей", - добавил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/ege-1930203517.html

https://ria.ru/20240229/kapremont-1930216169.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024