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Путин призвал повышать потенциал и качество вузов - РИА Новости, 29.02.2024
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13:29 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/vuzy-1930220229.html
Путин призвал повышать потенциал и качество вузов
Путин призвал повышать потенциал и качество вузов - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал повышать потенциал и качество вузов
Важно повысить потенциал и качество вузов, поддержать те, которые стремятся к развитию, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:29
2024-02-29T13:29
образование - общество
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Важно повысить потенциал и качество вузов, поддержать те, которые стремятся к развитию, заявил Владимир Путин. "Важно повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать ВУЗы, которые стремятся к развитию", - сказал он в ходе оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, на это направлена программа "Приоритет 2030", финансирование которой рассчитано до конца 2024 года. "Безусловно, предлагаю продлить ее еще на 6 лет и выделить дополнительно порядка 190 миллиардов рублей", - добавил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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образование - общество, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Образование - Общество, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Путин призвал повышать потенциал и качество вузов

Путин призвал повышать потенциал и качество вузов, стремящихся к развитию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Важно повысить потенциал и качество вузов, поддержать те, которые стремятся к развитию, заявил Владимир Путин.
"Важно повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать ВУЗы, которые стремятся к развитию", - сказал он в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Преподаватель демонстрирует пакет и компакт-диск с заданиями перед началом ЕГЭ по математике - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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По его словам, на это направлена программа "Приоритет 2030", финансирование которой рассчитано до конца 2024 года.
"Безусловно, предлагаю продлить ее еще на 6 лет и выделить дополнительно порядка 190 миллиардов рублей", - добавил Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному cобранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Вчера, 13:23
 
Образование - ОбществоВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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