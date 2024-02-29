https://ria.ru/20240229/vuzy-1930220229.html
Путин призвал повышать потенциал и качество вузов
Путин призвал повышать потенциал и качество вузов - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал повышать потенциал и качество вузов
Важно повысить потенциал и качество вузов, поддержать те, которые стремятся к развитию, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:29
2024-02-29T13:29
2024-02-29T13:29
образование - общество
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Важно повысить потенциал и качество вузов, поддержать те, которые стремятся к развитию, заявил Владимир Путин. "Важно повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать ВУЗы, которые стремятся к развитию", - сказал он в ходе оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, на это направлена программа "Приоритет 2030", финансирование которой рассчитано до конца 2024 года. "Безусловно, предлагаю продлить ее еще на 6 лет и выделить дополнительно порядка 190 миллиардов рублей", - добавил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Образование - Общество, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин призвал повышать потенциал и качество вузов
Путин призвал повышать потенциал и качество вузов, стремящихся к развитию
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Важно повысить потенциал и качество вузов, поддержать те, которые стремятся к развитию, заявил Владимир Путин.
"Важно повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать ВУЗы, которые стремятся к развитию", - сказал он в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
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По его словам, на это направлена программа "Приоритет 2030", финансирование которой рассчитано до конца 2024 года.
"Безусловно, предлагаю продлить ее еще на 6 лет и выделить дополнительно порядка 190 миллиардов рублей", - добавил Путин.
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