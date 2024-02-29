https://ria.ru/20240229/vandalizm-1930317996.html

В Одессе вандалы осквернили бюст маршала Малиновского

В Одессе вандалы осквернили бюст маршала Малиновского - РИА Новости, 29.02.2024

В Одессе вандалы осквернили бюст маршала Малиновского

В Одессе вандалы осквернили бюст советского маршала Родиона Малиновского, сообщает в четверг украинское издание "Новости. Live" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:42

2024-02-29T17:42

2024-02-29T17:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. В Одессе вандалы осквернили бюст советского маршала Родиона Малиновского, сообщает в четверг украинское издание "Новости. Live" в Telegram-канале. "Памятник советскому военачальнику Родиону Малиновскому в Одессе разрисовали надписями", - говорится в сообщении издания. Издание также опубликовало соответствующее фото, на котором видно, что на бюст красной и черной краской нанесены нецензурные слова. Родион Малиновский - советский маршал, дважды Герой Советского Союза. Родился в 1898 году в Одессе. В годы Великой Отечественной войны командовал войсками Южного, Юго-Западного, 3-го и 2-го украинских фронтов. В 1942 году он участвовал в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом, был командующим армией. Его бюст в Одессе был установлен в 1958 году на пересечении Преображенской и Софиевской улиц. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20240223/alleya-1929222511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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