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В Одессе вандалы осквернили бюст маршала Малиновского - РИА Новости, 29.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:42 29.02.2024 (обновлено: 17:46 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/vandalizm-1930317996.html
В Одессе вандалы осквернили бюст маршала Малиновского
В Одессе вандалы осквернили бюст маршала Малиновского - РИА Новости, 29.02.2024
В Одессе вандалы осквернили бюст маршала Малиновского
В Одессе вандалы осквернили бюст советского маршала Родиона Малиновского, сообщает в четверг украинское издание "Новости. Live" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:42
2024-02-29T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
родион малиновский
ссср
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. В Одессе вандалы осквернили бюст советского маршала Родиона Малиновского, сообщает в четверг украинское издание "Новости. Live" в Telegram-канале. "Памятник советскому военачальнику Родиону Малиновскому в Одессе разрисовали надписями", - говорится в сообщении издания. Издание также опубликовало соответствующее фото, на котором видно, что на бюст красной и черной краской нанесены нецензурные слова. Родион Малиновский - советский маршал, дважды Герой Советского Союза. Родился в 1898 году в Одессе. В годы Великой Отечественной войны командовал войсками Южного, Юго-Западного, 3-го и 2-го украинских фронтов. В 1942 году он участвовал в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом, был командующим армией. Его бюст в Одессе был установлен в 1958 году на пересечении Преображенской и Софиевской улиц. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Родион Малиновский, СССР
В Одессе вандалы осквернили бюст маршала Малиновского

"Новости. Live": в Одессе вандалы разрисовали бюст маршала Малиновского

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. В Одессе вандалы осквернили бюст советского маршала Родиона Малиновского, сообщает в четверг украинское издание "Новости. Live" в Telegram-канале.
"Памятник советскому военачальнику Родиону Малиновскому в Одессе разрисовали надписями", - говорится в сообщении издания. Издание также опубликовало соответствующее фото, на котором видно, что на бюст красной и черной краской нанесены нецензурные слова.
Родион Малиновский - советский маршал, дважды Герой Советского Союза. Родился в 1898 году в Одессе. В годы Великой Отечественной войны командовал войсками Южного, Юго-Западного, 3-го и 2-го украинских фронтов. В 1942 году он участвовал в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом, был командующим армией. Его бюст в Одессе был установлен в 1958 году на пересечении Преображенской и Софиевской улиц.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаРодион МалиновскийСССР
 
 
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