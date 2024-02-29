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Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V" с обновленным составом - РИА Новости, 29.02.2024
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03:13 29.02.2024 (обновлено: 03:18 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/vaktsina-1930109334.html
Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V" с обновленным составом
Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V" с обновленным составом - РИА Новости, 29.02.2024
Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V" с обновленным составом
Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом, внесены соответствующие изменения в инструкцию к... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T03:13
2024-02-29T03:18
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александр гинцбург
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом, внесены соответствующие изменения в инструкцию к препарату, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом. "Обновленный "Спутник V" получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию", — сказал Гинцбург. Он отметил, что регистрация "Спутника V" дала возможность перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках, так как для подростков не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого ранее был обновлен. По словам Гинцбурга, исследования "Спутника V" с участием подростков планируется завершить в конце марта и после этого подать документы для регистрации данного препарата.
https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html
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общество, россия, александр гинцбург, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Александр Гинцбург, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V" с обновленным составом

Гунцбург: Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V" с обновленным составом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом, внесены соответствующие изменения в инструкцию к препарату, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом.
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"Обновленный "Спутник V" получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию", — сказал Гинцбург.
Он отметил, что регистрация "Спутника V" дала возможность перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках, так как для подростков не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого ранее был обновлен.
По словам Гинцбурга, исследования "Спутника V" с участием подростков планируется завершить в конце марта и после этого подать документы для регистрации данного препарата.
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