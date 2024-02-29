https://ria.ru/20240229/turizm-1930280744.html

Путин оценил проект "Курорты пяти морей"

Путин оценил проект "Курорты пяти морей" - РИА Новости, 29.02.2024

Путин оценил проект "Курорты пяти морей"

Реализация проекта "Курорты пяти морей" позволит увеличить внутренний туристический поток на 10 миллионов человек в год, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:36

2024-02-29T15:36

2024-02-29T15:36

туризм

россия

владимир путин

камчатка

японское море

туризм

новости - туризм

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Реализация проекта "Курорты пяти морей" позволит увеличить внутренний туристический поток на 10 миллионов человек в год, сказал президент России Владимир Путин. "Строительство байкальского курорта станет частью крупного проекта "Пять морей". Современные гостиничные комплексы также появятся на побережье Каспия, Балтики, Азовского, Черного и Японского морей. Только этот проект позволит увеличить внутренний турпоток ещё на 10 миллионов человек в год", - сказал Путин в послании к Федеральному собранию. Он добавил, что в целом по стране, с учётом динамичного развития таких туристических центров как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, до 2030 года турпоток должен практически удвоиться до 140 миллионов человек в год. "При этом вклад туризма в ВВП России также вырастет вдвое до 5%. В ближайшее время выработаем дополнительные решения на этот счёт", - пояснил президент.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, камчатка, японское море, туризм, новости - туризм, послание президента федеральному собранию — 2024