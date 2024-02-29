https://ria.ru/20240229/translyatsiya-1930293060.html

В Волгограде трансляция послания Путина прошла при полном кинозале

В Волгограде трансляция послания Путина прошла при полном кинозале - РИА Новости, 29.02.2024

В Волгограде трансляция послания Путина прошла при полном кинозале

Трансляция послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию прошла при полном кинозале в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:13

2024-02-29T16:13

2024-02-29T16:19

волгоград

россия

владимир путин

общество

послание президента федеральному собранию — 2024

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ВОЛГОГРАД, 29 фев - РИА Новости. Трансляция послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию прошла при полном кинозале в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости. В кинотеатре "Синема 5" в Волгограде собрались общественники, студенты, представители ветеранских организаций и просто жители города, чтобы посмотреть послание президента России Федеральному собранию. Пустых мест в зале, рассчитанном примерно на 200 человек, не было. Зрители внимательно слушали о планах и новых проектах, о которых с большого экрана говорил Путин, минутой молчания почтили память погибших при проведении военной спецоперации. "Наши ветераны пришли в кинозал, и вместе с молодежью послушали выступление президента. Это говорит о единстве. Было много программных заявлений, и был оптимизм, и доходчивость, простота в общении. Мы гордимся нашим национальным лидером, и верим, что у нас все будет хорошо", - сказал по окончании трансляции глава городского совета ветеранов Александр Струков. Среди зрителей было немало студентов. Как заметил студент волгоградского филиала РАНХиГС Валерий Соболев, президент говорил не только о проблемах, но и о том, как их решить. "Мне как студенту важно, что президент выделил нашу сферу: строительство кампусов, модернизация учебных заведений, улучшение качества образования, внедрение новых технологий", - отметил Соболев. Важные слова услышала для себя и многодетная волгоградка Наталья. "Очень многое делается в нашей стране для многодетных, и я услышала, что и дальше будут продолжать делать. Я под большим впечатлением", - отметила женщина.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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Послание Путина Федеральному Собранию в кинотеатре Волгограда Жители Волгограда, смотревшие послание в кинотеатре, рассказали РИА Новости, какие заявления президента были важны лично для них. Говорят, что остались под впечатлением. 2024-02-29T16:13 true PT1M28S

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Наталья Макарова

волгоград, россия, владимир путин, общество, послание президента федеральному собранию — 2024